El Imtur deja en suspenso la venta de entradas para Córdoba Ecuestre

El Instituto Municipal de Turismo (Imtur) aprobó ayer sus contratos de intermediación para la venta de productos y servicios turísticos con distintos proveedores dejando en suspenso el correspondiente a la Asociación para la Promoción del Certamen de Córdoba Ecuestre. O lo que es lo mismo, deja en suspenso la venta de entradas que el Imtur hace del espectáculo Pasión y Duende del Caballo Andaluz, de Córdoba Ecuestre. El motivo: aún no se ha resuelto el reparo que puso la Intervención Municipal a esa colaboración. La Intervención pidió el pasado mayo dos informes para "aclarar cuestiones". Uno de ellos, a la secretaría del Imtur, "al objeto de que por la misma se efectúe un pronunciamiento sobre la procedencia de la intermediación turística del Imtur en la comercialización del espectáculo Pasión y Duende, realizado por Córdoba Ecuestre. Ello debido a que dicho espectáculo se celebra en un edificio público careciendo la asociación de título jurídico habilitante para ello, entendiendo esta Intervención que, en principio, y salvo mejor criterio fundado, no resultaría procedente la venta de entradas dicho espectáculo". Y el segundo, a la Gerencia Municipal de Urbanismo, "al objeto de que se aclare por la misma si es posible, al amparo de la normativa urbanística de aplicación al edificio de Caballerizas Reales [donde se celebra Pasión y Danza y que está cedido por el Ministerio de Defensa al Ayuntamiento], el uso de los espacios del inmueble para la realización de dicho espectáculo". A día de ayer aún no había informe de la Gerencia.

El presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, mostró ayer su sorpresa por este reparo y por la situación. "Antes el Consorcio de Turismo y ahora el Imtur llevan seis años vendiendo entradas para el espectáculo, la interventora era y es la misma, la situación administrativa es la misma y el espectáculo es el mismo, por lo que no entendemos esta postura". "Parece un absurdo que uno de los productos turísticos que más impacto tiene en la ciudad, las cifras están ahí gusten o no, y que está cada año en crecimiento incrementando las pernoctaciones, tenga ayuda cero por parte del Imtur", sentenció el presidente de Córdoba Ecuestre, quien apuntó que el Imtur vende las entradas del espectáculo en los puntos de información turística de la ciudad "y se queda con una comisión por ello; el resto de las entradas las vendemos nosotros por otras vías". "¿Para qué queremos un instituto que no ayuda?", sentenció Blanco, quien insistió en que Córdoba Ecuestre promociona con su espectáculo a Córdoba y al caballo cordobés nacional e internacionalmente "y sin apoyo por parte del Imtur".