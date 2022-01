El Imdeec destinó 7,2 millones de euros en ayudas que generaron 600 empleos en Córdoba en 2021

El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado el balance de las ayudas económicas que se han dado a lo largo del año 2021 a los distintos sectores productivos y económicos de la ciudad desde el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec). En total, se han repartido 7,2 millones de euros en ayudas al empleo y la economía local y han beneficiado a 2.047 iniciativas que han supuesto la creación de 600 puestos de trabajo.

Según ha explicado la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, esta cifra ha favorecido que se duplique las solicitudes de ayuda que han llegado a este organismo, desde donde se ha impulsado el lanzamiento de 300 proyectos de autoempleo, lo que ha fomentado a su vez la creación de 300 nuevos contratos. Unos empleos que, según ha destacado, "han sido de calidad". Es decir, que se han generado 600 empleos.

Además de esos nuevos empleos, con estas ayudas se ha querido impulsar el mantenimiento del empleo existente en la ciudad. Por ello, otra línea de actuación con dos millones de euros, ha ido destinada a empresas de menor tamaño. De esta prestación, se han beneficiado 800 autónomos y pymes, tal y como ha apuntado Torrent.

En esta actuación han tenido especial atención los negocios ubicados en el Casco Histórico, el Centro y barriadas periféricas o desfavorecidas de la ciudad. "La actividad cultural y el comercio ambulante también han tenido su lugar", ha anotado.

Con un presupuesto de medio millón de euros, otro de los programas se ha destinado a más de 400 taxis y 30 agencias de viajes, servicios de alojamientos y guías turísticos. Negocios para los que, según Torrent, este programa "era necesario".

Por último, las entidades sin ánimo de lucro también han podido beneficiarse de estas ayudas con un total de 1,4 millones de euros. "Queremos respaldar al tercer sector y financiar proyectos que impulsen el desarrollo de la ciudad con especial atención a los colectivos más desfavorecidos", ha anotado.

Apoyo al sector ganadero

Para presentar este balance económico, la presidenta del Imdeec se ha desplazado junto con el alcalde de la ciudad, José María Bellido, a la ganadería Las Laderas en Córdoba. Con esta comparecencia han pretendido "mostrar apoyo al sector agroalimentario cárnico de ganadería y transmitir que es un sector económico más", tal y como ha indicado el primer edil en alusión a la polémica suscitada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la "exportación de carne de mala calidad de animales maltratados en las macrogranjas".

En este contexto, Bellido ha informado que desde el el PP, se presentará en el Pleno de mañana, día 18 de enero, una proposición para rechazar las palabras "desafortunadísimas y equivocadas" del ministro de Consumo. "Le pediría al PSOE, a Podemos y al gobierno socialista que se dejen de pegos", ha señalado.

Ante las 120 cabezas de ganado que pastan por las 300 hectáreas que componen la finca de Las Laderas, Bellido ha hecho especial hincapié en que "se dejen de alimentar debates que no llevan a ningún sitio, y si no sirve para ser ministro, si no sabe hacer esto lo que deben hacer es cesarlo de ministro, si él no dimite antes. Basta de hablar mal de España fuera de España porque perjudicamos a todos".