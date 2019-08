IU califica de “preocupante” la gestión de los servicios sociales en la capital

Izquierda Unida ha manifestado su “preocupación” por la gestión de la delegada Eva Timoteo (Cs) al frente del Área de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Córdoba, tras la muerte de un sin hogar en la Plaza Padres de Gracia “donde hace semana y media el nuevo gobierno hablaba de una intervención social en dicha plaza”, ha señalado la coordinadora local de IU, María José Liñán.

“Desde IU venimos observando que la nueva delegada pudiera estar más preocupada por hacer ruedas de prensa de artificio y crear alarmismo, como fue la noticia del pliego de la ayuda a domicilio, o no profundizando en el trabajo de una delegación tan crucial como la de Servicios Sociales, como demostramos hace unas semanas respecto a las transferencias de la Junta, y no en realizar políticas para las personas más vulnerables”, dijo.

Al respecto, ha recordado que "el alcalde, José María Bellido, y la delegada de Servicios Sociales anunciaron justamente en la misma Plaza de Padres de Gracia en la que ha aparecido esta persona sin vida, que lamentaban que en Córdoba se sigan viviendo situaciones así", haciendo referencia a la familia que vive en esa plaza y en alusión a las quejas de los vecinos por dicha situación.

Sin embargo, ha agregado Liñán, "sorprende y no deja de preocupar que, en contraposición a esta especie de política espectáculo que no pasa de una declaración de intenciones, no se haya hecho ninguna declaración ni por parte del alcalde, ni por parte de la delegada tras una noticia tan trágica como la muerte de una persona sin hogar".

Frente a ello, ha defendido que en el anterior gobierno con IU al frente de Servicios Sociales se impulsó la red cohabita para fomentar la erradicación del sinhogarismo, dicha red cuenta con la colaboración de organizaciones del tercer sector y se enmarca en la estrategia nacional integral para personas sin hogar 2015-2020.