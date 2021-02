IU denuncia un tapón “sin precedentes” en Infraestructuras y el departamento de Contratación

El grupo municipal de IU ha denunciado un "tapón sin precedentes" en la Delegación de Infraestructuras y el departamento de Contratación del Ayuntamiento de Córdoba, que están provocando que en 20 meses de mandato prácticamente no se haya avanzado nada en los numerosos proyectos que dejamos encauzados y presupuestados en el mandato anterior.

"Mes a mes el delegado de Infraestructuras nos presenta en Comisión de Pleno la situación de los proyectos relacionados con su área y vemos que prácticamente no se avanza en ninguno de ellos", ha señalado la formación, que como ejemplo ha citado que sólo obras como Osario Romano o Sánchez Guerra, impulsadas y ejecutadas en el mandato anterior, conllevaron más inversión que las ejecutadas por este equipo de gobierno en los 20 meses de mandato.

Según IU, la Delegación de Infraestructuras, que dirige el edil de Ciudadanos David Dorado, "tiene paralizados proyectos por valor de seis millones de euros, que están redactados desde hace meses y que no sabemos por qué no se suben a Contratación para que este departamento los licite, como tampoco sabemos por qué no terminan de licitarse otros 2,5 millones de actuaciones ya redactadas y que siguen en en limbo de Contratación".

La realidad es que "esta ciudad nunca ha estado tan vacía de obras, con las que generar empleo, dignificar los barrios y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Mucho acumular y poco ejecutar, y eso en un año de pandemia donde la gente lo está pasando muy mal y donde reclaman insistentemente un puesto de trabajo", ha señalado IU.

"La inoperancia y falta de gestión del actual gobierno local y del delegado de Infraestructuras ha provocado que “Córdoba lleve dos años sin Plan de Mantenimiento de Firme o que proyectos como calle Colombia, Don Pelayo, Cuesta de la Pólvora o las actuaciones en el polígono Amargacena, sigan en la misma situación que en mayo de 2019, donde los dejamos presupuestados y encauzados", ha añadido.

En la misma línea, IU ha incidido en que en 2020 el actual equipo de gobierno municipal sólo consiguió ejecutar 400.000 euros de los 10 millones de euros que había presupuestados en el área de Infraestructuras y, "encima, lo poco que consiguen sacar lo hacen mediante contratos menores lo cual implica “falta de competencia, de transparencia y una demostración de que han sido incapaces de cumplir con aquello que prometieron en cuando a mejorar la situación de Contratación".

Entre los proyectos que siguen igual que en mayo de 2019 ha citado el entoldado del puente de San Rafael, para el que consignamos 419.000 euros y que tras 20 meses de mandato sigue en el limbo. "Ni tan siquiera han sido capaces de poner en marcha el proceso participativo, con los vecinos y vecinas, para consensuar dicho proyecto", ha anotado.

De igual forma, ha continuado, "están los proyectos olvidados por este equipo de gobierno, que no están ni en Infraestructuras ni en Contratación, y que son vitales para la ciudad como por ejemplo la remodelación de Diario Córdoba o el Plan de Ciudad Jardín".

Por todo ello, desde IU han vuelto a pedir al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que "tome cartas en el asunto, que ponga a trabajar al equipo de gobierno más caro de la historia por el numeroso de asesores con el que cuenta y esperemos, aunque no confiamos, que este 2021 sea el año en el que se mejore la situación en Contratación, porque de lo contrario seguiremos en cifras pírricas de ejecución, como la de 2020, donde el alcalde solo fue capaz de ejecutar 15 de los 137 millones de inversiones y el 57% del presupuesto".