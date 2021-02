IU y Podemos llaman al "impulso de la calle" para que el Gobierno cumpla con su "agenda progresista"

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, y la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, han hecho un llamamiento "al impulso de la calle" para que el Gobierno central cumpla con "su agenda progresista". Así lo han insistido antes de participar en la concentración celebrada este jueves a las puertas de la Subdelegación del Gobierno central en Córdoba, convocada por los sindicatos CCOO y UGT para reclamar la derogación de las reformas laborales y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Valero ha destacado que el Gobierno tiene el compromiso y la vocación de cumplir "con un ansia de cambio" que acabe con la precariedad, la desregulación, los salarios bajos, los contratos basura y la "absoluta desprotección de los trabajadores frente a la patronal", pero que el gobierno sufre muchas presiones parea no poder llevarlo a efecto. "Los poderes fácticos aprietan para que sigamos con la música del despido barato, con la misma música del salario basura, por eso este gobierno necesita de la calle, por eso se necesita que la sociedad civil organizada presione para cambiar este país en favor de la mayoría trabajadora", ha puntualizado el coordinador general de IU Andalucía.

Según ha argumentado, "necesitamos sindicatos como los que hoy se están concentrando,necesitamos organizaciones sociales y populares que presionen para cambiar este país en favor de los trabajadores, por eso nos parece fundamental que ser empiece por cumplir con un ansia de los trabajadores, de los votantes para subir el Salario Mínimo Interprofresional.

Valero ha incidido en que subir el SMI no solo aporta dignidad a las familias trabajadoras que lo reciben, sino que también dinamiza la economía y también es un estímulo para salir antes de la crisis económica. Además, ha incidido en que hay que acabar con la reforma laboral "que impuso el PP sin ningún tipo de negociación, siguiendo a pie juntillas los dictámenes de la patronal que tanto daño ha hecho a nuestro mercado laboral, que nos mantiene con una tasa de desempleo de las más altas de la Unión Europea y que está condenando a la juventud a una precariedad injusta que no se merece".

El coordinador general de IU Andalucía confía en que la concentración de UGT y CCOO no sea nada más que el inicio de un conjunto de movilizaciones que permitan al Gobierno avanzar en esa "agenda progresista que no deja a nadie atrás y que necesita, como bien vemos, de la presión popular".

Mientras, Velarde ha defendido que han acudido a la concentración de UGT y CCOO "porque entendemos que es imprescindible que el Salario Mínimo Interprofesional se aumente", como se hizo en 2020. "Se ha demostrado que a pesar de lo que decían los grandes poderes de este país, la subida del Salario Mínimo Interprofesional no ha sido peor para la economía de este país, sino que la ha mejorado, porque su aumento también dinamiza la economía y la mueve, y eso repercute en los pequeños y medianos comercios, incluso en las grandes empresas", ha puntualizado.

La secretaria general de Podemos Andalucía ha apuntado que desde ambas formaciones no entienden que si en 15 países europeos ya se han consolidado el aumento del SMI no se haga lo mismo en España. "Tenemos que ir en esa senda. No se puede tomar a Europa como una referencia cuando se nos han recortado derechos sociales y, sin embargo, no tomarla en cuenta cuando 15 países de la UE están aumentando el Salario Mínimo Interprofesional", ha añadido.

Además, según ha concluido, "el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos lo dice muy claro: subida del SMI y derogación de la reforma laboral, y por eso estamos aquí junto a los sindicatos, para acompañar a que esos acuerdos se cumplan", ha detallado.

Por su parte, el secretario provincial de UGT Córdoba, Vicente Palomares, ha destacado que la reforma laboral "es un jardín precisamente para poder hacer despidos en las empresas y desde luego debilitar más lo que son los ingresos en los trabajadores, porque ahora mismo siguen primando los convenios de empresas sobre los del sector, sigue habiendo desequilibrio importante en lo que es la clase trabajadora y la parte empresarial, y desde luego eso tenemos que revertirlo; se pueden hacer auténticas barbaridades a través de la reforma laboral que tenemos sobre la mesa".

Tanto él como la secretaria provincial de CCOO Córdoba, Marina Borrego, además de también insistir en la subida del SMI y la derogación de la reforma laboral, han defendido la también la derogación de la reforma de las pensiones. "Lo único que está haciendo la reforma de las pensiones es empobreciendo no solo a los jubilados del presente, también, sobre todo, a los del futuro", ha indicado Palomares. "El Pacto de Toledo ha hecho 42 recomendaciones que no está teniendo en cuenta el Ministerio y queremos que se sienten con nosotros para negociar, creemos que ya es el momento", ha añadido Borrego.