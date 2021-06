IU y Podemos Córdoba piden la dimisión del delegado de Infraestructuras por las obras de la avenida de Libia

IU y Podemos han pedido la dimisión del delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado y de la coordinadora del área, María Luisa Bueno, por el posible fraccionamiento de las obras del proyecto de alumbrado en la avenida de Libia y la presunta falsedad documental por firmar la finalización de los trabajos cuando no estaban concluidos, que ambos partidos además llevaron a la Fiscalía el pasado mes de mayo. Ahora, la asesoría jurídica del Consistorio ha recomendado también llevar al Ministerio Fiscal los contratos menores del área por considerar que podrían haber incurrido en delitos.

La viceportavoz del grupo municipal de IU, Amparo Pernichi, ha pedido responsabilidad política y ha expresado que "creemos que no pueden estar un minuto más" en la delegación. Es Dorado, explica Pernichi, el que "encarga cada uno de esos contratos menores a técnicos concretos, saltándose la responsabilidad y la experiencia en la delegación", encargando, por ejemplo, "menores de alumbrado al técnico de edificios", mientras que la coordinadora "apuntaba a qué empresas había que invitar".

Además, la concejala ha recordado que es el delegado de Infraestructuras quien firma "cada una de las facturas que certifican cada una de las obras", por lo que considera que "no pueden decir que no tenían conocimiento" y que "por acción u omisión no pueden seguir en la delegación". De no dimitir, los grupos de IU y Podemos han pedido al alcalde, José María Bellido, que cese de sus funciones al concejal de Ciudadanos y a María Luisa Bueno o estaría apoyando "que esa trama y modus operandi siga adelante".

"Se ha confirmado algo que ya teníamos como certeza", ha expresado Pedrajas, que teme que esta actuación "sea solamente la punta del iceberg de una trama mucho mas gorda de irregularidades y delitos que se están cometiendo en la delegación de infraestructuras". Así, la portavoz de Podemos ha exigido al alcalde transparencia con los grupos de la oposición en cuanto al informe, discutido durante la Junta de Gobierno Local y que "por ahora no nos ha llegado".

Al PSOE tampoco ha tenido acceso al informe, según ha asegurado este viernes la portavoz de ese grupo municipal, Isabel Ambrosio, cuando ha pedido al alcalde que convoque a los portavoces de los grupos de la oposición y dote al Ayuntamiento de "transparencia y accesibilidad a la información".