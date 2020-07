IU y Podemos denuncian la "venta" del Casco Histórico de Córdoba

Los grupos de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba han vuelto alertar de la situación que atraviesa el Casco Histórico, su proceso de gentrificación y "su conversión en un parque temático". Además, han criticado el modelo de gestión que lleva a cabo el gobierno municipal y han considerado que lo que quiere hacer es "negocio" en esta zona de la capital.

El portavoz de Podemos en Capitulares, Juan Alcántara, ha recordado que el modelo que ellos defiende tiene como propósito "evitar" que el Casco Histórico "se convierta en un parque temático" para evitar que los "vecinos se vean abocados a irse".

Esta zona de la capital, ha continuado, "se está vaciando y los pocos alquileres que quedan son inasumibles; el casco se muere".

Alcántara, además, ha advertido que esta situación ha provocado que en esta zona de la capital apenas haya comercios que se puedan mantener sin la presencia de turistas, mientras que los negocios de otros barrios de la capital "si se están manteniendo". Por ello, ha considerado que "es el momento de trabajar en acciones e invertir en vivienda municipal y revitalizar el casco para que los vecinos puedan tener los mismos servicios que residen en otros barrios".

Desde Podemos, ha continuado, van a trabajar para que en las próximas semanas se retome algo que comenzó en 2018: la suspensión cautelar de licencias para nuevos apartamentos turísticos durante un año -que requeriría introducir una innovación en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch)- en la zona declarada Patrimonio Humanidad. A su juicio, existe "una falta de responsabilidad urbanística y vamos a hacer posible que este debate de ciudad se imponga". "Sin vida, sin vecinos no hay casco histórico, solo son piedras", ha reseñado.

En la misma línea, el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Pedro García, ha lamentado que en esta zona de la capital se esté registrando un "proceso de gentrificación, por el que se expulsa a los vecinos para hacer un parque temático". Este hecho, ha apuntado, también "conlleva que, además, se den situaciones que al salirse miles de personas haya una presión más fuerte en los barrios para la compra y vivienda".

Además, ha recordado que organismos como la Unesco o el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, también conocido como Icomos, defiende la protección de proteger los cascos y "evitar que haya un cambio de uso residencial a cualquier otro sector terciario".

"No hay fruterías, ni panaderías en la zona de la Mezquita-Catedral y no quieren verlo; es el negocio por el negocio, no hay más en la gestión del PP", ha apuntado y ha insistido en que "se están haciendo innovaciones del Casco a la carta de empresarios muy conocidos".

A su juicio, la "gravedad del problema" también está en que "hay muchos espacios que están en venta en el Casco Histórico y estamos muy preocupados a que dejen de ser de los vecinos para que pasen a ser otras cosas". No obstante, no ha indicado de qué espacios se trata.