IU Córdoba quiere saber el estado en el que está la Normal de Magisterio

IU Córdoba quiere saber en qué condiciones se encuentra el edificio de la Normal de Magisterio, "un edificio que fue recepcionado hace casi dos años" por el equipo de gobierno del PP y Cs "y que está sin funcionamiento", según ha destacado el portavoz de la formación, Pedro García. "El señor Bellido dijo que en septiembre estaría abierta la Normal de Magisterio y que iba a estar al cien por cien de su actividad, este edificio tan importante y tan emblemático para la zona Sur de Córdoba, y no ha sido así", ha destacado García. "Vamos a pedir toda la información y la documentación que corresponde para que se nos explique qué es lo que pasa con la Normal", ha añadido.

El portavoz de IU ha insistido en que su grupo se pregunta qué ha pasado en la Normal, ¿por qué en septiembre no solo no se ha puesto en funcionamiento, sino que prácticamente no hay nadie?. García ha contado una experiencia personas para justificar su pregunta: "Fui el otro día para hacer una gestión y el funcionario que me atendió dijo que allí no había nadie y que él estaba solo una hora y que luego se iba porque no había ni siquiera aire acondicionado, que no funcionaba".

El portavoz e IU además ha contado que a principios del pasado verano el edificio sufrió una inundación importante a raíz de la puesta en funcionamiento de los aires acondicionados. Y lamentó que "estamos en octubre y allí hay un montón de servicios que podían estar funcionando, porque la Normal es un un servicio público fundamental para esa barriada tan importante en la ciudad, para esa zona y ese distrito. La propia biblioteca no está en funcionamiento y podría ser una herramienta magnífica para este inicio de curso".

Asimismo, ha recordado que "hubo problemas graves" a la hora de la recepción de la Normal. "Hubo un enfrentamiento entre los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y los técnicos de la empresa privada que realizó la obra y no nos poníamos de acuerdo en si estaba la terminada o en qué fase de finalización estaba", ha apuntado. La Gerencia de Urbanismo contrató entonces a una empresa para que mediera entre las dos posiciones, para ver realmente cual de las dos llevaba razón "y efectivamente esta empresa dijo que los técnicos de la GMU llevaban razón en un tanto por ciento elevadísimo y que había problemas de seguridad y problemas constructivos muy serios que había resolver antes de la recepción del edificio; nos preguntamos si estos problemas se resolvieron, esa es la gran pregunta".

El portavoz de IU ha asegurado que es más que evidente que si casi dos años después no está abierta es que algo falla, que algo no va bien. "Si casi dos años después no lo han abierto es porque no se recepcionó quizás como debería", ha puntualizado.