IU y CCOO toman las calles de Córdoba para exigir a la Junta el blindaje de la sanidad pública

IU y CCOO se han manifestado por las calles de Córdoba para exigir a la Junta de Andalucía el blindaje de la sanidad pública. Ambas formaciones demandan al Gobierno de Juanma Moreno Bonilla que "rectifique sus políticas de recortes y desmantelamiento", así como se dote a la sanidad pública de más profesionales y medios, e insisten en que no pararán hasta conseguirlo. En la protesta han participado el coordinador regional de IU, Toni Valero; la coordinadora local de IU Córdoba, Irene Ruiz; la secretaria provincial de CCOO, Marina Borrego; y el secretario provincial del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas.

Ruiz ha sentencido que "el Gobierno de Moreno Bonilla ha dejado herida de muerte a la sanidad pública; y con el derecho a la salud no se juega". La coordinadora local de IU Córdoba ha sentenciado que se necesita inversión en recursos humanos y en infraestructuras y que "no se puede seguir aguantando el colapso que hay en la sanidad, la Atención Primaria está desbordada, está colapsada, lo que está acarreando serios problemas para la salud de las personas".

Mientras, Damas ha denunciado que la Atención Primaria está bloqueada, esperas de 15 días para una cita médica y el cierre de los centros de salud por las tardes, todo ello en un contexto, ha defendido, "en el que no hay vacunas para la gripe, se ha iniciado la vacuna de la tercera dosis del covid y, además, en el repunte de la pandemia, sin profesionales". "Han hecho 537 contratos para una plantilla de 10.800 profesionales, eso da para cubrir a uno de cada 20, eso es inadmisible; al final lo que ocurre es que las personas si no son atendidas en sus centros de salud van a tener que acudir a las urgencias, saturándolas y, lógicamente, agravando su salud", ha sentenciado.

También se ha referido a las listas de espera, que ha tachado de vergonzosas. "Con la pandemia hemos tenido una parálisis de intervenciones de pruebas diagnósticas, de especialistas; hay más de 42.000 pacientes en espera porque no se han atendido, eso son personas que no están diagnosticadas", ha referido, insistiendo en que las listas de espera están maquilladas. Asimismo, Damas ha defendido que el Gobierno de la Junta "maltrata" a los profesionales en estos tiempos de covid y que tras el cese de 8.000 sanitarios contratados como refuerzo por la pandemia, "ahora necesitamos profesionales".

"Puede que hoy haya miles de andaluces y andaluzas que tengan cáncer y no lo sepan, ese drama está ocurriendo en Andalucía y esto responde a que hay un desmantelamiento deliberado de la sanidad pública en nuestra comunidad, porque se quiere hacer negocio con un derecho, el derecho a la salud", ha referido Toni Valero. El coordinador regional de de IU ha sentenciado que ese desmantelamiento se lleva a cabo "a golpe" de despidos, de precariedad laboral de los sanitarios y de esternalizaciones. Valero ha indicado que las consecuencias son "largas colas en los centros de salud, que está saturados, personas a las que no las llama un rastreador covid porque no existe, tratamientos y diagnósticos que no llegan y listas y demoras en la atención con especialistas".

El coordinador regional de IU ha pedido a Moreno Bonilla "que deje de desviar la atención con las mascarillas al aire libre" y que ponga centros de vacunación y de realización de test PCR y de antígenos en todos los barrios y pueblos de Andalucía, "porque es así como se frena la pandemia, ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, se frena con vacunación y con refuerzo de los sistemas sanitarios públicos", ha indicado.

Finalmente, Marina Borrego ha declarado el Gobierno de la Junta "está poco a poco deshaciendo lo que tanto esfuerzo a todos los andaluces nos ha costado tener, una sanidad pública y universal, porque lo que les interesa es dársela a las empresas ". Borrego ha sentenciado que IU y CCOO van a continuar movilizándose "porque no vamos a parar hasta que se den cuenta de que la ciudadanía está en contra de las políticas que se están llevando a cabo en materia de sanidad en Andalucía".