Caso Infraestructuras: IU cree que la situación de Bellido es "insostebible" tras acusarlo Dorado de "complicidad" en la supuesta trama

Las reacciones tras el vídeo publicado este lunes por David Dorado en el que anuncia su renuncia como portavoz de Cs y su paso al grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de Córdoba no han tardado en llegar. Tras sus declaraciones, la portavoz de IU, Alba Doblas, ha aseverado que la situación del alcalde, José María Bellido, es "insostebible" tras acusarlo Dorado de "complicidad" en la supuesta trama del caso Infraestructuras.

"Estamos muy preocupados", ha comenzado Doblas su intervención, recordando que fue el Grupo Municipal de IU junto con Podemos quienes denuncian ante la Fiscalía "un contrato con una certificación de obra cuando las farolas que se tenían que colocar estaban todavía embaladas".

A raíz de esta denuncia, Doblas ha aseverado que el técnico nombrado por Dorado nada más llegar ha sido imputado, como también lo ha sido "su mano derecha, cargo político, directora general de Infraestructuras", por la que Dorado "pone la mano en el fuego". La portavoz de IU ha destacado que "más allá de la responsabilidad penal existe una responsabilidad política evidente que en este Ayuntamiento no se ha resuelto y que nos parece muy grave".

En ese sentido, ha incidido en que "no se ha resuelto porque el técnico sigue firmando contratos, el político sigue dando ruedas de prensa como coportavoz de la Junta de Gobierno Local y sigue hasta la fecha de portavoz de uno de los grupos del cogobierno". En lo que coinciden "plenamente" con Dorado es que "la máxima responsabilidad de esa falta de asunción de responsabilidad política, de la continuidad de esos cargos en la corrupción, es del alcalde, que tenía la potestad de haber cesado completamente a Dorado y haber iniciado una profunda depuración".

Según Doblas, con esto "Córdoba se sitúa por primera vez en el mapa de la corrupción". En ese sentido, ha apuntado que Dorado ha realizado unas declaraciones "gravísimas", pero "llama la atención que solo inicia una investigación cuando el alcalde lo cesa". Mientras tanto, "estaba dispuesto a tragar con ruedas de molino, ha estado siendo partícipe y ha estado durante todo este tiempo con amenazas veladas acusando al alcalde, al Gobierno, de una situación, pero escondiendo la mano".

A raíz de las declaraciones del exdelegado de Infraestructuras, en IU creen que "la situación de Bellido es insostenible" ya que acusa de "complicidad" entre el alcalde y Cs para "esconder sus vergüenzas" y para ello "se compromete a un Pleno extraordinario que no es sino una cortina de humo" para "esconder la situación de Infraestructuras en la gestión general del Ayuntamiento de Córdoba".

"Hacen falta explicaciones precisas sobre qué ha pasado en Infraestructuras, sobre qué ha pasado con determinados contratos y cuáles son las responsabilidades políticas que hay que asumir en este mandato", ha reiterado Doblas.

Así, ha añadido que Dorado acusa a Bellido de "trilero, tramposo, por situarlo como alcalde accidental para que tomara las decisiones que tomó". "Algo tenía que oler muy mal para que Bellido no quisiera asumir esas responsabilidades como alcalde", ha apostillado.

Por ello, cree que "urge, por tanto, que el alcalde dé explicaciones" y que el PP nacional "adopte medidas y tome una decisión" sobre los cargos que ocupa Bellido en su partido porque con este caso "Córdoba y su ciudadanía pierden esa imagen de transparencia y honorabilidad que ha habido siempre en este Ayuntamiento".

Haciendo alusión al lema con el que el PP de Córdoba entró en el Gobierno, "el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los cordobeses", Doblas resalta que, a juzgar por esta supuesta trama, "el dinero donde mejor está es en el bolsillo de determinados cordobeses, de los que conforman el Gobierno de PP y Cs".

"Está claro que no se han cumplido las expectativas del señor Dorado y es ahora cuando aparece como un adalid; la verdad es que creemos que no tiene nada de lo que presumir, pero nos preocupa mucho que el alcalde no haya tomado las medidas oportunas para que esta situación no se diera", ha concluido.