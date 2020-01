IU acusa al Ayuntamiento de Córdoba de "recortar" en programas de 'sinhogarismo'

La viceportavoz del Grupo Municipal de IU Córdoba, Amparo Pernichi, ha acusado al Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por PP y Ciudadanos, de "recortar" en programas de sinhogarismo y "desmantelar" las políticas sociales, motivos que le hacen pensar que "carece de valores y principios solidarios".

La concejal de IU ha definido a la delegada de Servicios Sociales e Igualdad, Eva María Timoteo (Cs), como "la delegada de las tijeras", puesto que va a "acatar la orden del alcalde", José María Bellido (PP), de "desmantelar" en este 2020 una herramienta que, según sus cifras, evitó en el mandato anterior (2015-2019) más de 1.000 desahucios, la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, y de "reducir a casi la mitad" la aportación del Ayuntamiento al programa para la lucha contra el sinhogarismo impulsado por la Fundación Hogar Sí.

Pernichi lamenta que también va a modificar el uso del Centro de Emergencias Habitacional "sin entender para qué era útil el proyecto y sin contar con los colectivos sociales que han aportado conocimiento y colaboración en la lucha contra la pobreza en nuestra ciudad", todo ello en un contexto "cada vez más dramático" en la ciudad, que justifica en que el último informe de la Red Co-Habita refleja que se han incrementado en un 18% el sinhogarismo.

Así pues, agradece a esta red el trabajo que han hecho y hacen para paliar el sufrimiento de las personas que se ven abocadas a vivir en la calle; no obstante, "mucho nos tememos que esto no se quedará aquí" porque, aunque aún no hay noticias del Presupuesto local, el Ayuntamiento y su alcalde "van lanzado los dardos del giro político que veremos reflejado en las partidas de Servicios Sociales, si es que en algún momento consiguen aprobar el Presupuesto 2020".

Por todo ello, la concejal de IU señala que "no existe un proyecto político en materia social", ya que las decisiones "se están tomando desde la ocurrencia y la improvisación constante", y "ni el alcalde, ni por supuesto la delegada, tienen interés en mejorar la vida de la gente que peor lo está pasando".

La viceportavoz de IU asegura que en noviembre de 2019 hicieron una propuesta al equipo de gobierno, que consistía en aumentar un once por ciento el presupuesto de Servicios Sociales para 2020, algo que elevaría la partida de los 37,6 millones de euros que se destinaron en el presupuesto del 2019 a 41,76 millones de euros en 2020.

"Las políticas sociales precisan de presupuesto, puesto que de haber seguido la senda que siempre se ha mantenido en nuestra ciudad con los Gobiernos de IU en la Alcaldía, y el mandato anterior en cogobierno con el PSOE, no hubiera hecho falta hacer una redistribución del presupuesto", ahonda Pernichi, para quien esta acción "no es otra cosa que un recorte manifiesto y reconocido en partidas para cubrir las necesidades y los derechos fundamentales de una parte de la ciudadanía cordobesa en lo relacionado a políticas para combatir el sinhogarismo".