El IAM presenta en Córdoba 'Ventanilla única' como nueva herramienta para las víctimas de género

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha presentado una nueva herramienta de atención a víctimas de violencia de género. Se trata de Ventanilla única, una web que centraliza los servicios y ayudas que ofrece la institución andaluza destinados a las víctimas y sus familiares.

El objetivo de este servicio, ofrecido por al Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, es agrupar el acceso al conjunto de recursos que ofrece la Junta de Andalucía, además de promover la sensibilización y concienciación de toda la sociedad.

En la página web se podrá acceder a distintas informaciones específicas como saber identificar esta violencia, pasos a seguir para poner una denuncia o conocer el funcionamiento de la orden de protección, entre otros. Todo ello a través de las pestañas que compone el intuitivo menú online de la web.

Estadísticas y guías para profesionales y usuarias, documentación relevante sobre la acreditación de condición de víctima o asesoramiento psicológico serán otros de los recursos que se podrán encontrar en esta plataforma que lleva activa desde el pasado mes de marzo.

La asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba, Lourdes Arroyo, ha destacado la pestaña de Recursos, en la que se desplegará informaciones sobre la red de centros, los programas de asesoramiento jurídico, recursos educativos, sanitarios y de vivienda, además de las ayudas económicas. "Con este proyecto queremos hacer real, eficaz y cotidiana la ley, que siempre queda en papel y nunca se plasma", ha añadido la asesora.

Otro de los elementos claves de esta web es un botón rojo (botón de salida) que se encuentra en la parte superior de la página y al que se puede pulsar para volver al navegador de inicio, saliendo de la página principal de forma automática. A pesar de este recurso, las usuarias y usuarios deberán borrar el historial de su navegador para no dejar rastro.

La simbología del proyecto es una imagen propia que se centra en dos corchetes, los cuales simbolizan una ventana abierta, en el centro de observa la vocal u que hacer referencia a la sonrisa, y la tilde que se identifica con la ú de las palabras tú y única. Esta última está empleada en la campaña y simboliza la atención individualizada de cada caso, tal y como ha explicado Lourdes Arroyo.

El proyecto se centra en dos fases de actuación, la primera fase ya está finalizada y tiene carácter informativo, pudiendo acceder a noticias, información, campañas y recursos disponibles en materia de violencia de género, tipos de violencia, las fases del ciclo de la violencia, las claves para identificarlas, o ¿Qué hacer en caso de agresión?

La segunda fase es instrumental y en ella se implementarán los procesos necesarios para la realización de actuaciones y la tramitación de prestaciones. Se prevé que todas las fases de funcionamiento finalicen en 2022.

La web tendrá dos niveles de acceso, uno público al que podrá acceder todo el mundo y también otro de carácter privado, al que las usuarias accederán para conocer el estado de sus trámites además de solicitarlos desde su área privada.

Lourdes Arroyo ha confirmado que "confiamos que sea una nueva y fácil salida a muchas mujeres que son víctimas de violencia de género y a las personas del entorno que necesitan saber que deben hacer o como pueden ayudar".

Por ultimo, Arroyo ha querido trasladar dos mensajes, uno destinado a las victimas: "no estáis solas". El segundo hacia toda la ciudadanía: "no hay que pensar que son cosas que no nos incumben, a la mínima señal hay que denunciar".