Hurtado reclama al alcalde de Córdoba que se preocupe de los usuarios de los servicios sociales, que están "colapsados"

El candidato del PSOE a la alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, ha reclamado al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), que se preocupe de los usuarios de los servicios sociales municipales, que en estos momentos están "colapsados".

Hurtado ha señalado que los servicios sociales están "colapsados por falta de personal, falta de medios materiales e informáticos y por una mala organización con la que se desaprovechan recursos". "El malestar de los usuarios de los servicios sociales municipales es más que evidente", ha apuntado.

Ha añadido que las medidas extraordinarias para la atención a los servicios sociales que se pusieron en marcha durante la pandemia del Covid-19 "se mantienen en la actualidad como si siguiésemos en pandemia" y la atención a los usuarios "se demora meses, la atención telefónica funciona mal y las citas previas se aplazan semanas; en definitiva, un servicio municipal que tiene serias deficiencias en la actualidad".

Hurtado ha criticado que se han dejado de utilizar, a pesar de tantas necesidades de medios, "medio millón de euros presupuestados para el 2022 que no se emplearon en el año, lo que significa evidentemente que la escasez de recursos no es porque no haya presupuesto, sino porque no se sabe gestionar el presupuesto que se dispone".

Hurtado ha hecho un llamamiento a Bellido para que "se preocupe de las necesidades de los usuarios de los servicios sociales en la ciudad de Córdoba, las personas más humildes y vulnerables, que son miles de personas necesitadas de atención y de servicios que no están recibiendo aquello que les corresponde por derecho".

Para Hurtado, el ejercicio de la política "es dedicarnos al bien común, centrándonos en especial en aquellas personas y familias que necesitan de los servicios públicos para llevar una vida digna". Por eso, ha pedido a Bellido "sentido y sensibilidad política para dar respuestas suficiente a tantas necesidades como se ven en las barriadas más pobres de la ciudad y en las que ni tan siquiera ha hecho acto de presencia durante cuatro años".