El Hospital Reina Sofía habilita un espacio provisional para la espera de familiares de pacientes de Urgencias

El Hospital Universitario Reina Sofía ha adecuado un nuevo espacio para la espera de familiares de pacientes que acuden a Urgencias de adultos. Se ha acondicionado una superficie de 210 metros cuadrados para acoger a esos familiares de pacientes que no pueden entrar a Urgencias debido a las nuevas limitaciones para prevenir posibles contagios por covid-19. La estructura, con capacidad para un centenar de personas, es amplia, diáfana, cerrada y fácilmente accesible, con bancadas que respetan la distancia de seguridad, dispensadores de hidrogel y también cuenta con un sistema de aire acondicionado para sobrellevar las altas temperaturas.

Durante los próximos días se terminará de acondicionar y para ello se instalarán máquinas de vending y un sistema de megafonía, entre otras medidas que hagan más confortable la estancia de los acompañantes. La delegada de Salud y Familias, María Jesús Botella, ha visitado esta mañana el nuevo espacio -que funciona desde ayer jueves 16 de julio- y ha estado acompañada por la Dirección del centro y responsables de la Unidad de Urgencias de Adultos.

Esta actuación se incluye entre las mejoras que se van a acometer en el complejo sanitario durante el verano y hasta finales de año con fondos aportados por la Consejería de Salud y Familias para que los centros sanitarios puedan acondicionar sus instalaciones en estos momentos de pandemia. La adecuación de este espacio es una de ellas y también se van a realizar mejoras en el bloque quirúrgico y en la unidad de pruebas funcionales, entre otros espacios, para poder ofrecer la mejor atención posible a los pacientes.

En estos momentos, los pacientes que tienen autonomía entran a Urgencias sin familiar y se reserva el acompañamiento para aquellos que no pueden valerse por sí mismos (dependientes, menores y personas que se encuentren en el final de su vida). Es una de las numerosas medidas implantadas por los centros sanitarios para controlar la infección y evitar posibles contagios. Los familiares que esperan en este nuevo espacio son aquellos para los que no está indicado su acceso a urgencias. Desde el Servicio de Urgencias se pide a la ciudadanía compresión y que únicamente acuda como acompañante un familiar por paciente, para ayudar entre todos a respetar las medidas.

Obras para acondicionar Urgencias

Hasta ahora, el descenso de la frecuentación en Urgencias que se ha producido en los últimos meses ha permitido a los familiares acompañar a los pacientes respetando las medidas de seguridad, pero el incremento de las atenciones urgentes (la media en estos momentos es de 375 pacientes diarios, lo habitual en estas fechas) hace imposible en la actualidad que se pueda respetar el distanciamiento. La nueva sala, que será provisional hasta que se construya otra definitiva, permite la espera garantizando todas las medidas de higiene y seguridad recomendadas en el interior de las diferentes áreas de atención urgente. Después del verano se acometerán obras para remodelar y ampliar el área de clasificación.

Desde el pasado mes de marzo, la Unidad de Urgencias de Adultos se ha ido adaptando a las necesidades asistenciales marcadas por el covid-19. La sectorización de la atención motivó la creación de un circuito de atención separado para pacientes con patologías respiratorias (que se ubicó en las dependencias que hasta ese momento estaban destinadas a los circuitos básico y traumatológico, que a su vez se desplazó a la sala de espera de familiares con la construcción de cinco nuevas consultas). La adecuación de la sala de espera provisional que entró en funcionamiento en el día de ayer es la actuación más reciente que se ha llevado a cabo en este área para poder acoger a los familiares de los pacientes.