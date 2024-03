Hacemos Córdoba preguntará al gobierno local por la situación de la carretera al Cementerio de la Fuensanta

Hacemos Córdoba preguntará en el próximo Pleno del Ayuntamiento de la capital cordobesa al gobierno municipal del PP sobre el proyecto para la carretera que da acceso al Cementerio de la Fuensanta, "que lleva casi dos años cortada", que supone "una preocupación que afecta directamente a la ciudadanía", pues ello le "ocasiona múltiples inconvenientes y dificultades de acceso" al cementerio, "pero también para la población que vive en la zona aledaña de parcelaciones, que ve mermada su calidad de vida al no contar con una vía de comunicación esencial".

El problema, según ha recordado la coalición de izquierdas, "se remonta a 2022, con las obras para la instalación del punto limpio de Levante", ubicado en la zona de la barriada periférica de Alcolea. Durante el desarrollo de estas obras, "el pavimento en el acceso a la antigua carretera de Madrid, a la altura de la gasolinera de Las Cigüeñas, se vio gravemente afectado, hundiendo la carretera que da acceso al cementerio y al núcleo poblacional existente alrededor de dicha zona", lo que "provocó el cierre inmediato del tráfico".

La situación, según han lamentado en Hacemos Córdoba, "va para dos años" en los que el gobierno local del PP "no es claro ni transparente", salvo para indicar, "a una pregunta de este grupo formulada en el Pleno del pasado septiembre, "que existía un problema de asunción de responsabilidades por parte de la empresa adjudicataria de las obras y que hasta que no se finalizasen las obras del punto limpio no se acometería ninguna intervención sobre dicho tramo de carretera".Ahora, "con el aparente fin de las obras del punto limpio", Hacemos Córdoba solicitará "información detallada sobre el estado de la carretera" y urgirá al gobierno municipal del PP "a tomar medidas rápidas y efectivas para resolver esta situación".