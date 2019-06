García pide al nuevo gobierno que no paralice los proyectos encaminados

En las caras de los concejales de IU se ha notado durante la sesión de investidura ese sabor agridulce al que su líder se ha referido durante su discurso. Pedro García así lo ha reconocido nada más empezar su intervención (con un inicio dedicado, eso sí, en recuerdo del último crimen machista).

Ha dicho que para IU “hoy [por ayer] es un acto con un sabor agridulce” porque por un lado está la responsabilidad “de representar al pueblo de Córdoba”, pero por otro, “nos toca hacerlo desde la oposición”. Una oposición que, ha asegurado, los tres concejales que han conseguido ejercerán “desde la responsabilidad y la seriedad” y con la defensa de un modelo de ciudad que es, ha lamentado, “absolutamente antagónico a la que hoy comienza”.

García ha apuntado que desde la oposición seguirán defendiendo las políticas llevadas a cabo durante estos cuatro años, cuatro años en los que han dejado encaminados proyectos que ahora pide que no se paralicen. “Señor Bellido”, ha apuntado García, “se encuentra hoy con muchísimos proyectos que iban encaminando este modelo, le pedimos hoy que no los paralice por el bien de su pueblo”. La Ronda Norte, la Azucarera de Villarrubia, Mi barrio es Córdoba o el centro cívico del Muriano son solo algunos de esas iniciativas que IU espera que el nuevo gobierno no frene.

En este punto ha dedicado especial atención, como era de esperar, a la memoria histórica. Ha pedido que se respete “la decisión del pueblo de no tener calles con nombre de genocidas” porque “no es de recibo que esto ocurra en un país democrático en pleno siglo XXI”.

Ha terminado citando a Antonio Gramsci y dirigiéndose a su militancia: “Instrúyanse porque necesitamos de toda vuestra inteligencia, conmuévanse porque necesitamos todo vuestro entusiasmo, organícense, porque necesitamos toda vuestra fuerza”.