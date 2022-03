El Frente de Estudiantes se manifiesta en Córdoba contra la reforma educativa

El Frente de Estudiantes y los Estudiantes en Movimiento de Córdoba no están conformes con la reforma educativa aprobada por el Gobierno de España y, por ello, han apoyado en la tarde de este jueves la huelga general estudiantil convocada a nivel nacional con una marcha que ha ido desde la plaza de las Tres Culturas hasta la Subdelegación del Gobierno.

En torno a medio centenar de estudiantes se han reunido para mostrar su desacuerdo con "el pisoteo de los derechos educativos por parte del gobierno de Unidas Podemos y el PSOE", tal y como ha declarado el portavoz de la huelga y del Frente de Estudiantes, Pablo Fernández.

Esta manifestación ha centrado su reivindicación en rechazar la nueva Ley de Educación (Lomloe), que "continúa con la estela continuista de la ya derogada Lomce en cuestiones de privatización"; la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), porque "criminaliza la proyección universitaria dentro de las facultades"; la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la la Formación Profesional, que "convierte a los alumnos de FP en mano de obra barata e incluso gratis para los empresarios", y también la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

"La LOSU permite que se puedan cambiar al gusto de cada universidad las asignaturas de cada carrera. Nosotros entendemos que lo correcto sería que los estudiantes y trabajadores de las universidades tomaran las decisiones, pero el peso de las decisiones lo tienen las empresas privadas que existen dentro de la universidad", ha recriminado Pablo Fernández.

Sobre la LCU, Fernández ha señalado que aplaude "que se persiga el bullying y los novatadas en los colegios mayores". Sin embargo, uno de los objetivos centrales de esta manifestación nacional ha sido protestar contra la "persecución que se hace contra los estudiantes y su derecho a huelga", pues, según ha expuesto el Frente de Estudiantes, "esta ley permite la expulsión inmediata del alumnado en caso de paralizar clases", lo que ha catalogado como "una barbaridad que no se puede permitir".

También han exigido la "laboralización de las prácticas curriculares y extracurriculares a nivel de condiciones de convenio colectivo", y la gratuidad total del sistema educativo a todos sus niveles y diseño de un sistema de becas-salario, así como la bajada de las ratios en las enseñanzas medias a 20 estudiantes por clase, aumento generalizado de las plazas públicas en grados de FP y mejora de sus recursos.

"No podemos permitir que se sigan realizando prácticas no remuneradas en las que no te dan alta en la Seguridad Social y que, además, se hagan sin seguro, estando los alumnos desprotegidos ante las empresas", ha destacado el Frente Estudiantil, que ha exigido "más derecho de voto al alumnado en las decisiones universitarias".

La Federación de Enseñanza de CCOO también ha apoyado las movilizaciones de este jueves: "Ya denunciamos el carácter continuista que observamos en cuestiones tan relevantes como el fraude en las prácticas; la paralización de la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), que consideramos una mordaza más a la participación estudiantil; el fomento del sistema público educativo en todos sus niveles; la protección de todas las lenguas y culturas del Estado; o la democratización de los órganos directivos de nuestros centros educativos", ha expuesto el sindicato.