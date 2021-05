El Foro de Discapacidad y Sociedad del Distrito Noroeste ahonda en la dificultad para el acceso a la vivienda

El Foro Discapacidad y Sociedad del Distrito Noroeste de Córdoba ha celebrado el Día Nacional de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad con un acto en el que ha profundizado en la dificultad para el acceso a la vivienda.

Varias personas han leído el manifiesto que ha elaborado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), un texto que reivindica "el derecho a una vivienda inclusiva e independiente", según ha señalado el presidente de Down Córdoba, Fabián Cámara.

"Hoy por hoy todavía la persona con discapacidad tiene muchas dificultades para adquirir en propiedad y disfrutar de una vivienda como cualquier otro ciudadano", ha apuntado.

Algunas veces, los obstáculos vienen dados por "temas jurídicos" ya que cuando van a firmar el contrato "no se les reconoce capacidad jurídica si son, por ejemplo, personas con discapacidad intelectual". Otro escollo es el acceso a los créditos bancarios, a lo que hay que sumar que "pocas viviendas todavía están adaptadas y libres de trabas para que puedan ser habitadas por cualquier persona con discapacidad", ha apuntado Cámara.

El presidente de Down Córdoba ha manifestado que para estos colectivos es "una alegría volver a nuestra misión, a nuestro trabajo y aquello para lo que el Foro Discapacidad y Sociedad nació, que es dar a conocer a la sociedad cordobesa las necesidades y reivindicaciones que tenemos las personas con discapacidad".

El foro surgió a raíz de que varias asociaciones se ubican en una misma manzana entre las calles María la Judía y Dolores Ibárruri. Por eso, aprovecharon para crear este punto de encuentro que lleva varios años funcionando. El covid-19 obligó a parar en 2020, pero este año se ha podido celebrar al aire libre en el patio de Acpacys para "traer nuestras ideas, nuestras reivindicaciones y nuestro agradecimiento como no podía ser de otra manera", ha añadido Cámara.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha incidido en que desde la institución provincial entienden que su papel es "asegurar un desarrollo vertebrado y cohesionado de toda la provincia, y siempre se pone el foco en lo económico y lo territorial", pero "hay un aspecto primordial para nosotros, que es el aspecto social".

En ese sentido, ha explicado que "también tiene que haber un desarrollo cohesionado desde un punto de vista social y que cada cordobés, independientemente de cuáles sean sus circunstancias, tenga las garantías de poder desarrollar su proyecto vital como cualquier persona". Por eso, ha asegurado, en la Diputación han "duplicado las partidas para políticas sociales".

La subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, ha profundizado en que, debido a la pandemia, las personas con discapacidad han estado "más recluidas y aisladas de lo que normalmente muchos están".

"Para el Gobierno no hay verdadera democracia si no hay verdadera igualdad; y no una igualdad sobre el papel, sino real", ha asegurado. En esa línea, ha agregado que las personas con discapacidad "reivindican el derecho a vivir dónde, cómo y con quién quieran", un "derecho muy importante que las diferentes instituciones tenemos que garantizar, y todavía, por desgracia, no está garantizado".

Por otro lado, el delegado de la Junta, Antonio Repullo, ha dicho que es "un día en el que hay que felicitar a todas estas asociaciones puesto que hacen una labor espectacular desde hace tiempo, pero sobre todo a lo largo del último, tan complicado para las asociaciones y los usuarios que dependen directamente de ellas".

Además, ha alabado su "labor, muchas veces callada", que les ha hecho ir "por delante de todas las administraciones proponiendo lo que debe ser el vuelco de esos derechos en el día a día, más allá de la asistencia sanitaria". Por eso, cree que hay que trabajar "de manera transversal" para "ayudar a estas asociaciones y a todos aquellos usuarios a que normalicen su vida".

Por último, el delegado de Inclusión y accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, ha mostrado su satisfacción porque "desde un tiempo a esta parte se está hablando mucho de discapacidad". "Las familias que vivimos la discapacidad de algún modo estamos acostumbrados no a fijarnos lo que nos queda por delante, sino a mirar lo que llevamos avanzado", por eso, "estamos seguros de que estos derechos que quedan por conseguir es cuestión de tiempo que se vayan dando uno detrás de otro", ha finalizado.