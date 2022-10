Yo no tengo muy claro quién se ha inventado esto, pero hay que reconocer que esto de Flora es una auténtica maravilla, que da gusto ver y que alegra mucho que esté en nuestra ciudad, porque anda que no viene gente a verlo, con toda la razón del mundo, porque merece la pena. Y es que cuando las cosas se hacen bien y son bonitas, hay que reconocerlas.

El otro día fuimos a los cinco sitios grandes donde se puede ver Flora y la verdad es que lo pasamos en grande, porque vaya cosa bonita y bien hecha. Además, como fuimos el segundo día, las flores estaban todavía la mar de frescas, que encima olían como si estuvieras dentro de una fábrica de colonia, que yo no he olido cosa igual en mi vida. Además uno de los sitios está en el barrio, como no podía ser de otra manera, en el Palacio de Viana, que es de las joyas más grandes que tenemos.

Después nos fuimos para Orive, después para la Diputación, en el del Museo y acabamos en la Mezquita, en el Patio de los Naranjos. Y lo digo de verdad, yo no lo entiendo, si los artistas que hacen esas cosas con las flores y con las plantas quieren decir algo, yo no sé lo que dicen, pero que por eso no dejo de reconocer que es la mar de bonito.

Me sucede algo parecido que con los cuadros esos raros, los que llaman abstractos, que la mayoría no entiendo, ni me gustan, y algunos sí, pocos, pero que no sé explicar por qué. Así de claro lo digo, y espero que se me entienda. Pues con Flora me pasa lo mismo, pero por eso no dejo de disfrutarlo, y a lo grande.

A veces tengo la impresión de que es una cosa como de homenaje a nuestros Patios, y más que eso a los que cuidaban eso Patios, pero en versión moderna, y no sé si me estoy explicando, que ya saben ustedes que a veces no atino con las palabras. En moderno, pero que son como las personas que cuidan los Patios con tanto esmero, y creo que lo estoy liando más en vez de explicarlo.

Quien no la ha liado más es nuestro Córdoba, que sigue viento en popa después de esos resultados regulares que tuvo, y que era normal que tuviera. Que una temporada es muy larga y lo que cuenta es la suma del total, y no lo que pase en dos tardes.

En fin, que yo estoy seguro que acabamos yendo a buen puerto y ojalá tengamos este año otra vez alegría y de las gordas, que todo es posible. Pero mejor nos olvidamos del cántaro y de la leche, que todavía estamos en octubre y somos especialistas en estropear los que parecían buenos finales. Por eso, ahora toca disfrutar de Flora, que le animo que vaya a ver si todavía no lo ha hecho.