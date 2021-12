Las fiestas de fin de año se convierten en cenas de Nochevieja para salvar al sector hostelero en Córdoba

Los planes de la Navidad 2021 han cambiado. Muchos preveían dar la bienvenida al nuevo año por todo lo alto, con multitud de amigos y familias en cotillones o fiestas típicas de la Nochevieja, pero la nueva realidad y la situación epidemiológica ha supuesto un revés no sólo para los asistentes, sino para los hosteleros de Córdoba, que vuelven a sufrir las consecuencias del covid-19.

Muchos cotillones de fiestas privadas que se realizaban cada año en restaurantes y hoteles han sido cancelados. Por ello, para poder seguir adelante y celebrar el final de estos 365 días, estos establecimientos han decidido ofrecer una cena especial de fin de año, aunque sin sobremesas muy extensas ni opción de terminar cerrando la pista de baile.

Desde el Hotel Ayre, su gerente, José Pallarés, señala que este año se hará una cena de gala en el alojamiento. No obstante, la celebración posterior de cada año ha sido anulada para “preservar la seguridad de los asistentes”, ya que “no tendría sentido tener una fiesta con baile con la incidencia que tenemos en este momento”. Una decisión que, según indica, ha sido compartida por los clientes.

En las últimas semanas, “hemos notado más cancelaciones de lo normal”. En una cena de Nochevieja de los años anteriores, esta cita rondaba los 300 comensales, sin embargo, para esta ocasión hay confirmadas unas 50 personas para dar la bienvenida al 2022 desde el Hotel Ayre.

Pallarés matiza que si se trata de familias extensas, éstas se ubicarán en un salón individual y se dividirán en mesas con cada núcleo familiar. También habrá la pertinente distancia de seguridad. La cena finalizará con una copa tras el momento de las uvas.

El cotillón de la última noche del año también ha sido cancelado en el Real Círculo de la Amistad. En primer lugar, se anuló la fiesta del 27 de diciembre que realizan cada año entre los jóvenes y, recientemente, según informan desde la institución, también se ha suspendido la fiesta del 31.

El restaurante Casa Mazal, ubicado en la Judería de Córdoba, también ofrecerá una cena con un menú especial para Nochevieja. Según comenta su propietario, Jesús Guerrero, la semana pasada se cayeron en torno a un 30% de las reservas, “aunque en estos últimos días hemos vuelto a llenarlos”.

“La semana pasada nos asustamos, y ésta nos alegramos”, reconoce mientras explica que en otros años muchos comensales subían a la plaza de Las Tendillas a las 00:00 para tomar las tradicionales uvas; en esta ocasión, las degustarán desde el restaurante. La clientela será de 60 personas y normalmente suelen ser grupos de familias las que acuden a este evento, que finalizará sobre las 0:30 ó 01:00 de la noche.

Dos cotillones en la capital

Este año, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha autorizado dos cotillones en Nochevieja. Además, hay otras dos fiestas pendientes de autorización y dos opciones que han sido desautorizadas. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, asegura que desde el Ayuntamiento no pueden suspender ninguna fiesta privada por los datos de expansión de contagios.

“Si desde Urbanismo denegáramos una licencia basándonos en que hay unos datos de covid muy altos, estaríamos prevaricando”, indica el regidor, que también explica que la autorización que se da a los cotillones responde a una cuestión logística, como el control de aforos, medidas contra incendios, el acceso de entrada y salida.

“Nosotros no tenemos ninguna herramienta que pueda permitir que desde Urbanismo no se den las autorizaciones que se piden si se cumple con las mismas condiciones de cada año”. Respecto a las fiestas privadas, “no somos nadie para decir que no se hagan”.

Pero en el caso de los festejos públicos, el Ayuntamiento sí puede decidir, y así lo hizo al suspender de forma definitiva la fiesta de fin de año que se celebra en la plaza de Las Tendillas. “Entendíamos que era muy difícil, por no decir imposible garantizar las recomendaciones que dan desde la Junta como la distancia de seguridad y el uso de mascarillas”, concluye el alcalde.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Hostelería (Hostecor), Francisco de La Torre, ha anunciado respecto a la situación que viven en este sector que “están siendo bastante más malas que el año pasado”. “Las navidades nos las esperábamos mucho mejor y realmente, en los últimos días se ha hecho casi un 60-75% menos de facturación”, afirma.

El presidente de los hosteleros precisa que las grandes empresas ya comenzaron a anular las últimas comidas de Navidad y que recientemente está ocurriendo lo mismo con las familias. “Las cancelaciones de las primeras semanas las íbamos reponiendo en la medida de las posibilidades pero ya las fechas que cancelan no se recuperan”.

A esto se le suma la situación meteorológica de los últimos días, lo que ha conllevado que “no hemos podido trabajar con las terrazas”. No obstante, De la Torre espera que esta última parte de las fiestas traiga una mejora en la facturación de los hosteleros.

Un fin de año casi primaveral

En lo que respecta al tiempo, la masa de aire “extremadamente cálida” que durante los próximos días afectará a la península dejará, con toda probabilidad, las temperaturas más altas de los últimos 20 años en España en la Nochevieja, e incluso podría ser el final de año más cálido de los últimos 40 años. En el caso de Córdoba, el termómetro rozará los 21 grados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Dicha masa de aire tan cálida –hasta 10 grados por encima de lo normal para esta época del año– favorecerá temperaturas diurnas altas más propias de abril o mayo, adelanta Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, quien hace hincapié en que “las máximas entre la ultima semana de diciembre y la primera de enero, no tienen precedente en este siglo”.