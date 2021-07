El Festival de la Guitarra de Córdoba arranca con el estreno mundial de 'Concierto Mozárabe'

Ya está todo listo para celebrar la 40 edición del Festival de la Guitarra de Córdoba. Este 8 de julio comenzarán los espectáculos musicales, que durarán hasta el día 17 del mismo mes. El estreno mundial del Concierto Mozárabe, a cargo de la Orquesta de Córdoba y el guitarrista Juan Manuel Cañizares, inaugurará este jueves la programación en el Gran Teatro.

El coliseo del Gran Capitán será el escenario para presentar esta obra creada por el consolidado guitarrista y compositor barcelonés, que también la interpretará junto a la Orquesta de Córdoba con la dirección de Carlos Domínguez-Nieto.

La primera parte del programa del concierto inaugural se complementa con la pieza musical Pavana, op 50 de Gabriel Fauré. La segunda parte comenzará con Pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel, para después continuar con el Concierto andaluz para cuatro guitarras y orquesta, que será interpretado por el Cuarteto de Guitarras de Andalucía, formado por Francisco Bernier, Antonio Duro, David Martínez y Javier Riba.

El director de la Orquesta de Córdoba, Carlos Domínguez-Nieto, ha mostrado su entusiasmo por poder llevar a cabo esta programación que se tuvo que posponer el pasado año 2020 a causa de la crisis sanitaria.

El director ha destacado el Concierto andaluz para cuatro guitarras creado por Joaquín Rodrigo, uno de los grandes autores, que cuenta con composiciones musicales tan importantes como el Concierto de Aranjuez. "Es un programa muy bonito y especial”, ha comentado Domínguez-Nieto.

Por su parte, el compositor Juan Manuel Cañizares ha mostrado su orgullo por poder participar de nuevo en el festival cordobés ya que desde su juventud ha seguido los pasos de este acontecimiento cultural. "Siempre he soñado con poder estar aquí", ha reconocido el músico, que en 2008 ya inauguró esta cita en un concierto junto a la Orquesta. Además, ha destacado que "desde sus inicios siempre ha sido un festival con una calidad impresionante, siempre se ha buscado los valores más altos musicales".

Tanto Cañizares como Domínguez-Nieto han comentado que la idea del concierto que se entrenará este jueve, surgió con una conversación espontánea y poco a poco se ha ido afianzando hasta convertirse en una realidad: "He puesto todo mi cariño, me he dejado las pestañas en el pentagrama", ha confesado el guitarrista.

En dicha obra se podrá disfrutar de un "mestizaje cultural", tal y como ha asegurado Marián Aguilar, quien ha afirmado que la programación es un apuesta por el talento local y por las figuras del flamenco contemporáneo como Cañizares, de quien ha dicho que "ha contribuido a enriquecer el lenguaje tradicional del flamenco con elementos estéticos musicales y dinámicos de vanguardia".

Programación de la cita

El Festival de la Guitarra está repleto de conciertos y citas musicales que abarcan distintos géneros pero siempre con el instrumento de las seis cuerdas como referencia. La oferta flamenca está formada por los espectáculos de la Compañía de Manuel Liñán, que presentará ¡Viva! (10 de julio); Víctor Monge Serranito con Como un sueño, su gira de despedida con motivo de su 65 aniversario sobre las tablas (14 julio); y José Antonio Rodríguez, que el 16 de julio presenta su último trabajo, McCadden Place.

También la Orquesta Plectro de Córdoba acompañará al guitarrista flamenco Paco Serrano con el estreno absoluto de Fantasía para este 40 aniversario, el 12 de julio.

También se incluyen homenajes a los grandes de la guitarra como Paco de Lucía con Una noche por Paco, en la Axerquía el 11 de julio. Con el concierto La Fuente, David Carmona y Santiago Lara también rendirán tributo a Manolo Sanlúcar (13 de julio).

A ellos hay que sumar las actuaciones de David Russell (9 julio), Mariza (12 de julio), Biréli Lagrène (13 de julio), Costas Cotsiolis (14 julio), Yamandú Costa (15 julio), la bajista Suzi Quatro (16 de julio), la Electric Guitar Orchestra ( 9 julio), Loquillo y Los Zigarros (10 julio), el proyecto Darawish (11 julio), Triángulo de Amor Bizarro y Maikel de la Riva (14 julio) y Sidecars (15 julio).

Otra de las citas destacadas estará protagonizada por el propio fundador del Festival de la Guitarra, Paco Peña que a sus 78 años ofrecerá un concierto en la Mezquita-Catedral de Córdoba en el día de clausura (17 julio).

Además de conciertos, también se llevarán a cabo encuentros entre los artistas y el público gracias al programa La guitarra cuenta, donde ocho guitarristas hablarán de sus experiencias profesionales y abordaran propuestas musicales propias.

Los espectáculos se llevarán a acabo en el Gran Teatro, ea Axerquía y el Teatro Góngora. Las entrada se pueden adquirir en la web del festival (www.guitarracordoba.es), en la taquilla del Gran Teatro o en el teléfono 637 043 112.