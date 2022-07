41 Festival de la Guitarra: Al Di Meola hace hablar a su guitarra en Córdoba

Al Di Meola nunca defrauda en concierto, con un nivel interpretativo sobrenatural, el guitarrista estadounidense ha vuelto a demostrar en el Festival de la Guitarra de Córdoba que ejerce como nadie de apóstol de eso que se ha dado en llamar la fusión jazzística, en su caso, tanto con el rock como con las llamadas músicas del mundo. Este virtuoso tanto de la guitarra eléctrica como de la acústica llegaba a Córdoba con su Acustic Trio -con Sergio Martínez (percusión) y Paolo Alfonsi (guitarra)- para, según la promoción que se le ha dado al recital anunciada a bombo y platillo, presentar su último disco, el segundo que dedica a The Beatles. Un disco que, lanzado en 2020, tituló como uno de los temas del álbum Let It Be (1970) de los cuatro de Liverpool, Across The Universe. El segundo LP de su carrera que dedica a John, Paul, George y Ringo. El primero, All Your Life, lo público en 2013. No obstante, de The Beatles en el concierto, poquito.

Permítanme que les traduzca el título de ese álbum, A través del universo, que me viene como anillo al dedo para afirmar que el concierto que Albert Laurence Di Meola ha ofrecido en el Gran Teatro ha sido mucho más que un viaje musical a través del universo de sus admirados Beatles; en esta caso era como viajar al Triángulo de las Bermudas. En realidad, ha ofrecido un viaje musical a través de su propio universo, repasando parte de su discografía y haciendo muy suyo, muchísimo, lo casi nada que ha interpretado de The Beatles.

En su gira suele interpretar tres temas de los de Liverpool. En Norwegian Wood (This Bird Has Flown) -ese tema que los Fab Four incluyeron en su LP Rubber Soul (1965)- Al se apoya en una guitarra de 12 cuerdas para hacerla sonar como el sitar que tocó magistralmente George Harrison en la canción original, mientras el cajón inyecta flamenco añadiendo aún más al lado rítmico del tema. En Córdoba nos hemos quedado con las ganas de escucharlo.

Strawberry Fields Forever -que The Beatles incluyeron en Magical Mystery Tour (1967)- la redimensiona con atractivos arpegios, incisos y cambios melódicos, además de una de las guitarras emulando el sonido del mellotron tan característico de ese tema en el que en su versión original la voz de John Lennon es un instrumento musical más. Esta sí ha sonado, pero con Al solo a la guitarra.

Y Your Mother Should Know -también de Magical Mystery Tour en su versión original- suena un poco más movida que la de los de Liverpool y con unos arreglos provocativos y una rítmica en la misma tónica que pareciera hacer de la pieza una nueva composición. También nos hemos quedado con ganas de ella.

Esas tres canciones beatles suelen forman parte de un repertorio en el que también están Esmeralda -de su album Elysium (2015)-, Milonga del Ángel -de World Sinfonia (1991)-, Mediterranean Sundance -de Elegant Gypsy (1977)-, y Señor Mouse -de Casino (1978)-.

Con estas dos últimas canciones hace un repaso a sus inicios. Los inicios de un fantástico guitarrista con una carrera repleta de brillantes ejemplos de discos de jazz fusión basados en la guitarra: 1976: Land of the Midnight Sun , 1977: Elegant Gypsy y Casino, 1979: Splendido Hotel. Y que obtuvo gran repercusión musical con el trío que formó con otros dos guitarristas, John McLaughlin y Paco de Lucía, para grabar en 1980 Friday Night in San Francisco. Después a lo largo de los años 80 y 90, Di Meola aumentó su prestigio, tocando con artistas como Paul Simon, Jean Luc Ponty, Stanley Jordan, Chick Corea, Stanley Clarke, Paco de Lucía, y John McLaughlin. Posteriormente, durante los años 90, Di Meola se concentró en la guitarra acústica para abordar las llamadas músicas del mundo (World Music).

Tampoco faltan temas claves en sus conciertos como Tears, Inmeasurable 1, Precocious, Poema, For Only Yoy, Café, 6/8 o If You Need Me, componiendo un setlist exquisito ofrecido por quien ha vendido más de seis millones de discos en todo el mundo y que atesora premios, entre los que se incluyen un doctorado honorario del Berklee College of Music, el premio honorífico Miles Davis otorgado por el Festival de Jazz de Montreal, un premio a la trayectoria de la BBC otorgado por Sir George Martin en 2008, el premio Lyra de la Fundación Húngara para las Artes Escénicas, y numerosas nominaciones y premios Grammy.

En Córdoba, lo que sí ha rendido en su concierto es un recuerdo y un homenaje especial a su compañero del alma, Paco de Lucía, para el que ha invitado al escenario al guitarrista cordobés José Antonio Rodríguez, quien también ha participado en el tema con el que ha puesto punto y final en los bises

No obstante, se esperaba que en ese viaje musical en el Gran Teatro, Di Meola hubiera transitado por lo menos un poco más a través del universo de The Beatles interpretando alguno más de los 14 temas incluidos en ese su último LP cuya portada ya es una declaración de intenciones, también es una versión. El afamado y versátil guitarrista italo-americano aparece en ella abrazado a su guitarra en la misma puerta de Hamburgo donde hace décadas se fotografió John Lennon, instantánea que luego el beatle utilizó como portada de su disco en solitario Rock 'n' Roll (1975). Pero, aunque hayan sido pocas las canciones interpretadas de los Fab Four, a un músico como Di Meola se le perdona todo, porque nunca defrauda en concierto, con un nivel interpretativo sobrenatural, como ha vuelto a demostrar en Córdoba.