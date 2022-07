41 Festival de la Guitarra: Coque Malla repasará su carrera y David Russel destilará clasicismo en Córdoba

La gira El viaje del Astronauta Gigante trae el lunes por la noche al 41 Festival de la Guitarra de Córdoba a Coque Malla, que vuelve a los escenarios con toda su banda para presentar su último disco, un repaso a su carrera en una caja recopilatoria que contiene cinco cedés. El concierto tendrá lugar en el Gran Teatro, a las 20:30.

El último trabajo del que fuera voz, guitarra y líder de Los Ronaldos incluye canciones de la mítica banda madrileña, colaboraciones con otros artistas, temas de su vertiente como compositor de música de cine y para la escena e incluso piezas inéditas. El box lleva por título El astronauta gigante, una mezcla del nombre de dos discos que el artista considera “bastante claves y que empiezan por diferentes razones etapas muy importantes en mi carrera: Soy un astronauta más (1999) es mi primer disco en solitario, y La hora de los gigantes (2009) es el que yo siento como mi primer disco en solitario, el primero con el que noto que empiezo a conectar con el público y, a partir de ahí, hasta ahora, que estoy en un sitio en el que me siento muy cómodo”.

Cuando todavía era un adolescente, a los 17 años, Coque Malla ya era famoso en el mundo musical como líder de una banda puntera de la década de los ochenta, Los Ronaldos, un periodo que abarcó desde 1985 hasta 1998. Un año después comienza su etapa en solitario, representada por casi una decena de discos, destacadas colaboraciones con bandas como Fito y Pitipaldis, Love of Lesbian o Pereza, un Goya a la mejor canción con Este es el momento para la película Campeones… en total 35 años de carrera recogidos en la selección que contiene El astronauta gigante, un resumen del pasado y el presente de Coque Malla como músico. Una trayectoria en la que no ha perdido su amor por el rock, en ocasiones con aromas de rythm and blues, o incluso de blues puro y duro.

Ahora, a sus 52 años, nadie puede decir que el madrileño no es un referente para varias generaciones, aunque él no cree que lo recuerden por Los Ronaldos. “Todo lo que me está ocurriendo tan potente no es por eso. La gente que va a los conciertos hoy es por las nuevas canciones”. En cualquier caso, él no se harta de sus viejos temas, canciones con su antigua banda que fueron un éxito: Adiós papá, Guárdalo, Por la noche, No puedo vivir sin ti o Qué vamos a hacer. “No tengo –dice- esa sensación”. “Creo que los conciertos son un proceso creativo tan inmediato, tan bestia, que se crea en el momento, en vivo, que cada día que te subes al escenario la canción suena de una manera diferente y la tocas de una manera distinta. Por eso hace que el concierto sea tan explosivo y tan creativo”.

En su concierto en el Gran Teatro de Córdoba, la voz y la guitarra de Coque Malla estarán acompañadas por Gabriel Marijuán (batería), Héctor Rojo (bajo), David Sánchez (teclados) y Amable Rodríguez (guitarra).

David Russell

La maestría musical y la inspirada sensibilidad artística del guitarrista David Russell volverán a mostrarse en el Festival de la Guitarra. Reconocido internacionalmente, el músico escocés está considerado como una de las primeras figuras de la guitarra clásica del mundo. Su concierto tendrá lugar en el Teatro Góngora el lunes 4 de julio, a las 20:30.

El programa que interpretará este año comienza con Morceau de concert O. 54, de Fernando Sor, pieza a la que seguirán las Sonatas K.490 y K. 491 de Domenico Scarlatti. La primera parte terminará con Granada y Malagueña, del compositor Isaac Albéniz. Tras la pausa, sonarán las Dos parties, de Johann Kuhnau, las Variaciones brillantes Op. 3 de Bernhard Lackenbacher y la Sonatina de Jorge Morel, de la que Russell es dedicatario.

Habitual invitado del festival, tanto en su faceta de intérprete como en la de profesor de uno de los cursos de guitarra clásica del programa formativo, David Russell es reconocido por el público y la crítica como un guitarrista de enorme virtuosismo. Su amor por el instrumento resuena a través de una ejecución impoluta y realizada aparentemente sin esfuerzo. La atención al detalle y su sugestivo fraseo lírico sugieren un entendimiento innato de lo que cada compositor intentó alcanzar, lo que aporta a su interpretación de cada obra un sentido de aventura.

Entre los numerosos premios que jalonan su trayectoria artística destaca el Grammy obtenido en la categoría de mejor solista instrumental en música clásica, el premio Francisco Tárrega, y los numerosos concursos internacionales que ha ganado, tales como el Andrés Segovia. Cabe citar también el Premio Julian Bream, que ganó dos años consecutivos durante sus años de estudio en la prestigiosa Royal Academy of Music, de la que fue nombrado miembro años después en reconocimiento a su gran talento y su carrera internacional.

David Russell pasa la mayor parte del año de gira por el mundo actuando de forma regular en las más importantes salas de conciertos y auditorios de Nueva York, Londres, Tokyo, Los Ángeles, Toronto o Roma. En cuanto a sus discos, su prolífica lista de grabaciones incluye 17 cedés con Telarc International.

Patios de Guitarra: Dani Mejías y Pablo Heredia

El programa de espectáculos del Festival de la Guitarra de Córdoba estrena en esta edición el programa Patios de Guitarra, un nuevo proyecto que pretende facilitar el relevo para quienes son el futuro de la guitarra y, en concreto, una decidida apuesta por los nuevos valores de este instrumento que en la actualidad completan su formación con los estudios de grado superior en el Conservatorio Rafael Orozco de Córdoba.

La propuesta incluye seis conciertos en los que participarán un total de once guitarristas clásicos y flamencos, acompañados en algunos casos por músicos de otras disciplinas. Las actuaciones, con entrada libre hasta completar aforo, tienen como escenario patios del rico patrimonio monumental y artistico cordobés, en este caso, los de la Posada del Potro, Palacio de Orive, Palacio de Viana, Casa Árabe, Casa de las Campanas y Museo Arqueológico.

El primer concierto tendrá lugar el lunes 4 de julio, a las 22:00, en el Patio de la Posada del Potro a cargo de dos guitarristas flamencos: Dani Mejía, que interpretará Entelequia, acompañado al cante por Tomás García, y Emilio Castañeda en la percusión, y Pablo Heredia, que tocará Tripasarí, con el cantaor Nicolás Pelegrín y el percusionista José Luis Sánchez.

Daniel Mejía (México, 1997), comienza con 11 años a estudiar la guitarra de manera autodidacta y se acerca al flamenco tocando en academias y compañías de su país En 2017 viaja a Madrid para perfeccionarse con José Jiménez El Viejín en la Academia Cañorrroto y en la Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas. Más tarde se traslada a Sevilla para continuar su formación profesional como guitarrista flamenco en la Fundación Cristina Hereen. En 2018 inicia sus estufios udios en el CSM Rafael Orozco de Córdoba.

Pablo Heredia, por su parte, es alumno de David Carmona en el mismo centro, donde realiza estudios de Guitarra Flamenca y de Flamencología. Inicia su formación como guitarrista a los 8 años y ha estudiado en las academias de profesionales como Manuel Lozano El Carbonero o Miguel Salado. También ha recibido clases de numerosos maestros, figuras como Rafael Riqueni, Diego del Morao, José Antonio Rodríguez, Santiago Lara o David Russell, entre otros. Como artista, ha actuado en numerosos espectáculos, entre los más recientes destacan su participación como guitarra solista en el Festival Flamenco Off Jerez de la Frontera y en el espectáculo Flamenco a tres, Quiribó.

Programa Formativo

Curso de José Antonio Rodríguez (CSM Rafael Orozco)

Clase magistral de Vasilis Kostas & Laith Sidiq (Casa Árabe)

En el Programa Formativo, la jornada del lunes 4 de julio está marcada por el comienzo del curso Técnica, expresión y estética en la guitarra flamenca de concierto, que imparte José Antonio Rodríguez en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco hasta el miércoles 6, de 10:00 a 14:00.

Ese mismo día, y patrocinada por Casa Árabe al igual que el concierto que ofrecieron en el Teatro Góngora el domingo, tendrá lugar una clase magistral a cargo del laudista Vasilis Kostas y el violinista Laith Sidiq, que hablarán sobre las tradiciones musicales árabe y griega en la improvisación y composición contemporáneas. La actividad tendrá lugar de 11:00 a 13:00, en Casa Árabe.