Fernando Mayordomo, jefe de Rehabilitación del Hospital Reina Sofía: "No sabemos qué hacer con la cantidad de pacientes que tenemos"

La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (Sermef) celebra estos días en Córdoba su 60 congreso, en el que abordará cómo está influyendo el creciente número de personas con discapacidad en la Medicina Rehabilitadora y si los sistemas sanitarios son capaces de absorber esa cantidad de pacientes. Además, los especialistas tratarán cómo ha aumentado de forma alarmante la discapacidad provocada por secuelas de patologías como el cáncer o la obesidad y los avances que se han producido en esta especialidad. Uno de los participantes en el congreso es Fernando Mayordomo, jefe de Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

-¿Cómo está ahora mismo el servicio en el que trabaja?

-Vamos mejorando. He presentado la renovación como jefe de servicio y la verdad es que la dirección nos ha apoyado mucho: ha contratado a fisioterapeutas y logopedas y en unos años hemos aumentado en siete u ocho personas la unidad. Tenemos una Unidad de Gestión Clínica Interniveles en la que atendemos a la población de Córdoba y a la del Distrito Córdoba Guadalquivir, que supone unos 500.000 habitantes. Los servicios que atienden a las enfermedades en la fase aguda, como un infarto, se llevan más presupuesto que nosotros, pero nos tienen que atender porque la rehabilitación ayuda a que la persona vuelva a su medio social, a su puesto de trabajo, a sus aficiones... Poco a poco se va invirtiendo más, pero es necesario seguir.

-¿Hay un aumento constante de pacientes que necesitan rehabilitación?

-Sí, por varios motivos. Por una parte, las personas conocen más la especialidad y entonces lo piden y, por otra, hay mayor superviviencia a enfermedades en fase aguda pero quedan con lesiones o discapacidad, por lo que necesitan rehabiltación. Un tercer punto es el envejecimiento de la población. Se sabe que entre el 25% y 30% de los mayores de 65 años sufren caídas y fracturas, por lo que necesitan rehabilitación. Entre Aparato Locomotor, en el que trabajan seis médicos, y Rehabilitación, atendimos el año pasado en Consultas Externas a 72.138 enfermos. De ellos, 45.000 fueron nuevos y el resto revisiones. De esa población, unos 10.000 pacientes necesitan fisioterapia. Somos las unidades que más pacientes tienen en Consultas Externas.

-¿Hay entonces nuevos perfiles de pacientes?

-Cada día vemos a más pacientes oncológicos, que antes no los veíamos La patología osteomuscular (Dolor de rodilla, de hombro...) supone entre el 50% y el 60% de los pacientes que tratamos. En Aparato Locomotor, por ejemplo, es la actividad principal. Después está la patología neurológica, sobre todo el ictus, que cada día se da en personas más jóvenes. El 50% quedan con secuelas y necesitan rehabilitación. No paramos. También hacemos rehabilitación de insuficiencia cardíaca, de la enfermedad de obstrucción pulmonar crónica (EPOC), de suelo pélvico, de trasplantes, niños con pies planos... Son tantas cosas que tenemos varias unidades especializadas. Casi todas las patologías tienen su proceso de rehabilitación, es una especialidad transversal.

-¿Es difícil acceder a una rehabilitación en la sanidad pública, hay mucha lista de espera?

-Nosotros, para las patologías agudas como personas que se operan, que han sufrido un ictus... prácticamente no hay espera, son dos o tres días. Para las fracturas se suele esperar dos o tres semanas desde que el paciente se va de alta. Con el covid, debido a que los facultativos se han tenido que dar de baja, ahora se está alargando un poco más. Para tratar el dolor de espalda, lumbar o cervical sí hay que esperar un poco más y hay una gran cantidad de gente que lo tiene. La Dirección del Hospital intenta darnos todo lo que pedimos. Ahora nos ha proporcionado nuevos aparatos. Siempre que pueden nos echan una mano porque saben que la necesitamos porque tenemos muchos pacientes.

-En el congreso se está tratando el aumento de pacientes con obesidad que llegan a los servicios de Rehabilitación. ¿Está pasando eso también en Córdoba?

-La obesidad es un problema y tiene que tratarse por parte de varios especialistas. Se ha visto que la grasa genera una serie de sustancias inflamatorias que hace que las personas obesas tengan más propensión a tener dolor y no solo por su propio peso, que sería lo lógico. Nosotros lo vemos, a la gente que adelgaza le disminuye el dolor. Antes la obesidad la trataban los endocrinos o en Medicina Interna, pero se ha visto que tiene que ser un trabajo en equipo y hay que contar con el rehabilitador, el fisioterapeuta y el preparador físico si hace falta.

-¿Qué lugar ocupa Córdoba en el mapa de la Medicina Rehabilitadora? ¿Se adaptan aquí los avances que se van produciendo?

-El Hospital Reina Sofía a nivel nacional tiene mucho prestigio y la Rehabilitación está al nivel. Por ejemplo, hemos sido pioneros quizás en España de rehabilitación en trasplante cardíaco y pulmonar. Incluso venían de toda España a aprender una técnica. En los últimos 30 o 40 años el nivel de la Rehabilitación en España ha mejorado muchísimo. Cuando yo empecé prácticamente no se conocía y ahora no sabemos qué hacer con la cantidad de pacientes que tenemos. Hace poco hemos tenido bajas por covid, hemos querido contratar médicos y no había.