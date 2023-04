Feria del libro de Córdoba: José María Merino anima a conocer el "mundo entero" con la lectura desde la infancia

Las casetas de la Feria del Libro de Córdoba reabren sus puestos otro día más para exhibir y ofrecer los mejores ejemplares de historias editadas de todos los tiempos. Hasta el 1 de mayo el Bulevar del Gran Capitán se convierte en un amplio escaparate del eterno guardián de la memoria del ser humano: el libro.

Son las 10:00 de la mañana de otra jornada primaveral. Al final de la pasarela de casetas, el Bulevar del Libro cobra vida con las risas y las voces de cientos de niños de Educación Primaria que entran ilusionados con sus pequeñas mochilas de excursión. Hoy atienden a las palabras de José María Merino -narrador, poeta, ensayista español y académico de la Real Academia Española-, que les aguarda en el pequeño escenario de la sala acompañado de un ejemplar muy especial de su último cuento: En el país de Lindabrina y Ratón Pérez.

Merino es un hombre dado a la literatura con una amplia trayectoria, autor de varias novelas, cuentos, microrrelatos, ensayos y poesías por los que ha recibido varios reconocimientos. El último, el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2021 a sus 80 años. Hoy se encuentra en Córdoba para presentarle a todos esos rostros infantiles -que le observan con gran atención- el cuento que escribió con motivo del séptimo cumpleaños de su nieta, Ana, cuando uno de sus dientes de leche estaba a punto caérsele.

Después de algunos minutos, los profesores logran imponer el silencio entre los 150 alumnos de 3º y 4º de Primaria de los colegios Guillermo Romero Fernández y Condesa de las Quemadas, que ocupan las primeras filas de asientos, en los que a algunos les cuelgan los pies. "Sabéis, chicos, lo bueno de la imaginación es que puede inventar lo que quiera, solo tiene que estar bien relatado", les revela el autor. "Cuando hacéis un dibujo en una página, estáis creando un mundo, un mundo en el que si profundizaseis podría cobrar vida. En el país de Lindabrina se encuentran todos vuestros dibujos. Allí adquieren volumen y se hacen reales", explica Merino ante los cientos de miradas inquietas que atienden respetuosamente a sus palabras.

"¡Sed lectores! Leed, porque de la lectura aprendemos muchísimas cosas. Yo siempre fui un ávido lector y resulta que a mi edad ya me conozco el mundo entero gracias a los libros. Cuando visité el río Misisipi, pensé: ¡Pero si aquí ya he estado yo acompañado por Tom Sawyer! A vosotros os sucederá lo mismo. Lo bueno de la literatura es que nos lleva a otros mundos distintos, a los mundos de la imaginación", cuenta José María Merino con gran convencimiento a sus jóvenes oyentes. Muchos de ellos se devuelven miradas de complicidad, risas y susurros.

Cuando llega el turno de sus preguntas, un brazo se alza decidido entre la multitud de las últimas filas y, tras él, otros tantos le imitan en una marea de dedos índices apuntando al techo. Son tantas sus curiosidades que no se sabe a quién conceder primero la palabra. Algunos más tímidos tartamudean al preguntar cuántos libros ha escrito, desde cuándo y cómo, cuál es su libro de aventuras favorito (que, por cierto, responde Heidi por la "fascinante historia de la pérdida del edén" de la protagonista) o qué relato tardó más en escribir. Los brazos nunca descienden, siempre permanecen subidos a la espera de que llegue su turno con el micrófono y, cuando unas manos bajan, otras vuelven a resurgir ávidas de conocimiento.

"El ser humano es curioso por naturaleza y el libro es el invento más interesante que haya podido crear nunca. Con él trasladamos la palabra y nuestras ideas, explicamos la realidad y entendemos el mundo. Eso que llamamos literatura está en nosotros, en la propia naturaleza humana. ¡Leed porque es fundamental! ¡Imprescindible para vuestra generación! Si perdemos esto, no sé qué sería de nosotros", advierte Merino.

Después de una hora, la presentación llega a su fin, pero antes de despedirse el autor aconseja a su audiencia, entre la que aún se advierte algún brazo en el aire y miradas curiosas e insaciables: "Cuando tengáis un problema, escribidlo. Escribir os ayudará a comprender lo que os sucede. A mí me ayudó a entender mejor el mundo. Tal vez la gente más interesante que he conocido en la vida, y eso que ya he vivido mucho, la he conocido en los libros".

Minutos más tarde, todos los niños se levantan y esperan ansiosos en fila india la firma de su ejemplar de En el país de Lindabrina y Ratón Pérez, un cuento muy especial que todos aseguran haber leído. La excursión culmina con una visita teatralizada por los puestos de libros del Bulevar para todos los alumnos.