Fepamic llama a la inclusión de personas con discapacidad en la industria de los videojuegos en Córdoba

La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (Fepamic) ha solicitado a la comunidad audiovisual internacional el desarrollo de plataformas accesibles para los gamers con discapacidad.

Según el último informe de Accenture de 2021 Gaming: the next superplatform, la industria del gaming tiene cerca de 2.700 millones de jugadores en todo el mundo, destaca la organización y agrega que no todos los jugadores tienen las mismas capacidades físicas o mentales para disfrutar la experiencia que ofrece la industria. Se calcula que alrededor de 33 millones de gamers presentan discapacidad.

“Debemos entre todos generar entornos más adaptados para satisfacer las necesidades de todas las personas”, subraya Sara Rodríguez, presidenta de Fepamic. Por esta razón, la dirigente anima a “crear nuevas características que hagan que los videojuegos sean más inclusivos”.

Recientemente la empresa Electronic Arts (EA) "decidió ceder todas sus patentes de accesibilidad para videojuegos, entre las que destaca su sistema de Ping, que facilita la comunicación a las personas con discapacidades auditivas, cognitivas y del habla". Así, en la misma dirección, la consola Xbox busca mejorar la experiencia de gamers con discapacidad con la creación de un programa para diseñar videojuegos que permitan una mayor accesibilidad, achicando así la brecha entre sus usuarios.

Desde 2004, organizaciones sin ánimo de lucro como AbleGames persiguen la inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad en el mundo gaming. Por todo ello, “las desarrolladoras deben apostar por la accesibilidad, puesto que, con los ajustes necesarios, más personas disfrutarán de este sector”, apeló Rodríguez.