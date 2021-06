Dos alumnas. Una del colegio El Encinar de Córdoba, de régimen privado. Otra, del instituto Nuevas Poblaciones, de La Carlota. Las dos han obtenido la calificación más alta en las pruebas de acceso a la Universidad. Ambas se apellidan Sánchez, no son familia, pero comparten el hecho de que no van a tener problema a la hora de poder elegir el grado que estudiar el próximo curso.

Fátima Sánchez, alumna del colegio El Encinar, ubicado en el barrio de El Brillante de la capital cordobesa, cuenta con una nota de acceso de 13,975. Su intención es estudiar el grado de Medicina el próximo mes de septiembre en la Universidad de Córdoba (UCO) y, con esta nota no tendrá problemas, a pesar de que se trata de la titulación que requiere la calificación más alta.

"En el colegio me han preparado bien", ha reconocido la joven, quien también ha indicado que se ha preparado la prueba de acceso a la Universidad -la antigua Selectividad- "con ganas". Seguidora de música actual inglesa y española, la joven afronta ahora un verano con cierta tranquilidad y "aprovechará para descansar" después de un año de estudios.

Así, a sus 17 años ha vivido una pandemia en los dos años preparatorios para acceder a la Universidad y ha tenido que recibir clases de manera telemática, al igual que el resto de alumnos de su curso. Fátima ha confesado que al principio del confinamiento se agobiaba por estar en casa y no poder salir a la calle a hacer deporte.

En La Carlota, por su parte, Amalia Sánchez ha obtenido un 13,95, una calificación con la que confía en poder cursar el grado de Biomedicina en la Universidad de Sevilla, ya que no se imparte en la UCO. "Siempre me ha gustado la medicina, pero a nivel de microscopia", ha señalado la joven de 18 años. Aunque no lo tiene aún decidido, en su cabeza ya ronda la idea de investigar sobre el cáncer.

Satisfecha por contar con esta más que elevada nota, fruto de su trabajo y estudio diario, Sánchez también ha señalado que todas las restricciones por culpa de la pandemia del coronavirus han motivado que el curso haya sido complicado y más si tiene en cuenta "que el pasado curso perdidos clases" por el confinamiento.

Al final, todo su esfuerzo ha merecido la pena y ha anotado que se ha enfrentado a la Selectividad con una gran preparación.