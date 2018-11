Expertos buscan fórmulas para evitar que los Patios sean "un espectáculo"

Córdoba debate desde ayer y hasta mañana el futuro de la cita estrella de su Mayo Festivo en la primera edición del Congreso Internacional Patios de Córdoba, organizado por el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), y la Universidad de Córdoba (UCO). "Nos enfrentamos a un problema complejo que tiene que ver con la salvaguarda del patrimonio por un lado y por otro lado con la gestión de un turismo nuevo, masivo, que está empezando a tener un impacto relevante en nuestra ciudad", puntualizó el presidente del comité organizador del congreso, José María Manjavacas. "Como investigadores de la universidad pública, consideramos que hay que intervenir, preguntar qué es lo que está ocurriendo, y el compromiso social nos debe llevar también a buscar respuestas para gestionar de la mejor manera las contradicciones que se están poniendo de manifiesto", sentenció.

Manjavacas reconoció que atajar el problema no es fácil, "ya que tenemos derecho al turismo, pero también tenemos derecho a la ciudad, y eso hay que conciliarlo". E insistió en que posiblemente haya que acotar qué es lo que puede estar a disposición de las ciudades turísticas y lo que no. "Se trata de ver cómo gestionamos nuestros cascos históricos para que no dejen de ser espacios de vida y terminen acabando siendo parques temáticos banalizados y dedicados sólo a la recepción de turistas", puntualizó.

Manjavacas apuntó que la Fiesta de los Patios se debate entre ser una celebración festiva local o ser un producto turístico masificado, "y si queremos buscar alternativas y soluciones hay que ser críticos desde una óptica constructiva y propositiva". El profesor de la UCO puntualizó que la sociedad local de Córdoba tiene que decidir si quiere mantener una fiesta "con lo que eso significa de expresión simbólica de lo que colectivamente somos como ciudad o si, definitivamente, nos resignamos a que se convierta en un producto turistificado", apuntó.

Durante el congreso se expondrán las gestiones turísticas en diversos puntos de la geografía mundial, "lo que no significa que se vayan a copiar; porque es difícil copiar de realidades distintas, y la realidad de Córdoba es muy particular", matizó. Manjavacas insistió en que "lo que sí queremos, y creo que en la ciudad de Córdoba estamos en condiciones de hacerlo, es crear un punto de reflexión de proyección global, ya que Córdoba, por su carácter patrimonial, por sus declaraciones patrimoniales, por su posición, por diversas realidades históricas, pensamos que reúne condiciones para plantearse estos problemas con seriedad y con espíritu de superarlos". El profesor universitario dijo que no se trata tanto de copiar "lo que nos puedan decir desde otros lugares", sino de intentar articular desde Córdoba una llamada a la salvaguarda del patrimonio cultural y intentar coexistencia razonable con las actividades turísticas.

Manjavacas reconoció que a veces pregunta a sus alumnos quiénes van de patios "y cada vez hay menos, a lo mejor levantan la mano tres o cuatro personas", lo que para él es un indicador de que esta celebración está perdiendo su carácter de fiesta "y se está convirtiendo en otra cosa, en un reclamo para la atracción de turistas y excursionistas". "Una fiesta tiene participantes y un espectáculo, espectadores. ¿Qué es lo que queremos", preguntó. El profesor avisó de que una expresión relevante del patrimonio cultural que no se transmite de generación en generación podría tener como expresión del patrimonio cultural los años contados.