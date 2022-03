Expertos de la Universidad Loyola realizarán el atlas de los servicios de atención a la drogodependencia en España

Científicos del grupo de investigación Loyola Health y del laboratorio de análisis espacial Loyola GeoLab de la Universidad Loyola liderados por José Alberto Salinas Pérez, realizarán durante los próximos años un Atlas de Adicciones de España con el fin de analizar de forma integral la organización de los sistemas de atención a la drogodependencia del país. Se trata de un estudio que aportará evidencia científica al estado de los servicios de atención a las adicciones y una información útil para la toma de decisiones por parte de los entes público decisores, así como para los técnicos y gestores de las adicciones en España.

El proyecto titulado Atlas de Adicciones en España está financiado la por la convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad. El trabajo analizará el contexto poblacional y asistencial donde se desarrolla la atención a las adicciones, evaluará los servicios generando un catálogo estandarizado de recursos, se analizará la provisión de servicios y se comparará con áreas internacionales. Toda esta información se presentará la georreferenciada en mapas.

Actualmente los servicios de atención a las adicciones presentan un elevado grado de fragmentación a nivel territorial. La necesidad primordial se encuentra en conocer los servicios disponibles y qué actividades realizan, así como de un sistema que los clasifique de forma estandarizada. Según los datos es necesario un análisis preciso de provisión de servicios y de estudios comparativos entre distintas comunidades autónomas o con áreas geográficas fuera de España, pero de características similares.

Así, este atlas será el primer catálogo estandarizado de servicios de adicciones en España y servirá como fuente de información esencial para análisis cuantitativos avanzados. Dicho análisis facilitará la identificación de las mejoras que se podrían efectuar y atenderá las necesidades de información existentes en el sistema de atención a las adicciones para generar información para la toma de decisiones en planificación y políticas sobre adicciones, con el consiguiente impacto social y político.

Para abordar el proyecto, los científicos seguirán un modelo de investigación de ecosistemas de atención sanitaria que consiste en estudiar el contexto amplio de cómo se encuentra la atención desde una perspectiva local y de abajo arriba y analizar cómo se proveen los servicios de forma integral, independientemente del sector de la administración. Para ello se analizarán factores geográficos, demográficos y socioeconómicos de las áreas geográficas de análisis; la evaluación y descripción estandarizada de servicios y, finalmente, el análisis de la provisión de los servicios y el patrón de atención por población y territorios.

En cuanto a la tecnología utilizada, la evaluación se realizará con el sistema internacional Desde-LTC (Description and Evaluation of Services and Directories for Long Term Care), un sistema de información geográfica para gestionar, analizar y representar la información georreferenciada en mapas. Se recopilará la información estadística, demográfica y de atención a las adicciones recopiladas por el Instituto Nacional de Estadística, así como por sus equivalentes autonómicos, y el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones.

El grupo de investigación de la Universidad Loyola, junto con otros científicos pertenecientes al Asociación Científica Psicost contribuyen a realizar estudios en este ámbito desde el año 2005, especialmente en servicios de salud mental. Para ello, cuentan con un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de diferentes ámbitos como la psicología, economía, desarrollo y métodos cuantitativos que han elaborado atlas de salud mental en nueve comunidades autónomas de España. Esta metodología dedicada a describir la atención de los servicios sanitarios a nivel territorial se ha exportado y tenido en cuenta por servicios públicos de países de todo el mundo.

La Universidad Loyola cuenta con numerosas publicaciones en este ámbito en revistas de alto impacto y lidera varios proyectos de investigación regionales, nacionales e internacionales. En este sentido, el pasado año 2020, los científicos de Loyola contribuyeron con dos publicaciones científicas al informe bianual de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).