Esquivando las estafas para conseguir un préstamo online

Internet es una gran plataforma para conseguir préstamos online. Hoy en día, gracias a la ayuda del fintech como en Matchbanker, portal comparador de préstamos líder y garante de seguridad con tecnología danesa, podemos conseguir financiación sin movernos del sofá y sin apenas papeleos.

Sin embargo, también ha abierto la puerta a supuestas empresas ilegítimas que fingen concedernos un préstamo para luego engañarnos y robarnos. Especialmente si nuestra situación financiera es complicada y estamos probando “entidades nuevas” donde conseguir financiación, es importante estar atentos a las señales que nos permitirán distinguir a las empresas legítimas de las ilegales. Te contamos los trucos que funcionarán para pedir préstamos online sin caer en las estafas.

Distingue a las empresas legales como un profesional

Teniendo en cuenta estos pequeños trucos podremos navegar por la red buscando financiación sin temor a caer en las trampas de supuestos prestamistas ilegales.

Nunca envíes dinero por adelantado. Es la trampa más común, y también la más efectiva, que consiste en solicitar el pago de algún tipo de gasto inventado una vez nos han aprobado el préstamo. No obstante, desaparecerán sin darnos el dinero del crédito una vez que reciban el pago por adelantado.

Como es el engaño más común, cada vez las razones por hacer el pago por adelantado van mutando. Antes, generalmente, era pagar la comisión de estudio o de apertura, pero ahora en esta excusa ha variado hacia pagos de seguros, pagar transferencias, pagar la apertura de una cuenta corriente o pagar para la verificación de nuestra identidad, entre otras.

Ninguna entidad legal pedirá nunca pagar dinero por adelantado, por lo que debemos dudar de la legitimidad de cualquier empresa que nos lo pida, pausar la solicitud al momento y nunca enviar el pago.

Por otra parte, consigue toda la información antes de aceptar. De acuerdo con la Ley16/2011, de 24 de junio, de contratos de créditos al consumo, todas las entidades crediticias deberán comunicar claramente todas las condiciones del préstamo que queremos contratar, tanto en sus publicidades, como en la oferta personalizada que nos hagan.

De esta manera, antes de firmar el contrato o aceptar, deberán entregarnos un documento con todas las condiciones para que podamos leerlas con detenimiento antes de aceptarlas.

Finalmente, ten cuidado con las empresas de intermediarios. Si bien estas empresas no son ilegales, es la forma en la que comunican la que induce a confusión sobre si son prestamistas o no. Este tipo de entidades nos pedirán nuestros datos personales y, con ellos, solicitarán diferentes préstamos por nosotros. A cambio de este servicio nos cobrarán una comisión.

No obstante, acudir a este tipo de empresas no asegura que un prestamista apruebe nuestra solicitud, ya que dependerá de la empresa que concede el préstamo y sus criterios el concedernos el dinero o no. Así que podríamos acabar pagando los servicios del intermediario sin conseguir financiación. Matchbanker no es un intermediario sino una página informativa y de comparación de préstamos online.

Especial mención a casos de reunificar deudas o conseguir préstamos con ASNEF

Cuando estamos buscando financiación para reunificar diferentes deudas o estamos en ASNEF y necesitamos un crédito nuestro perfil suele ser rechazado por diferentes entidades y comenzamos a buscar otras alternativas.

Como las empresas ilegales saben que este tipo de perfiles tienen más prisa en buscar financiación, por lo que se convierte en un colectivo especialmente vulnerable ante estas estafas. Si pertenecemos a este grupo, es vital acudir solamente a empresas legítimas y conocidas que sabemos que realizan toda su actividad de acuerdo con la ley.