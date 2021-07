Las Escuelas Infantiles de Córdoba concluyen su "curso más difícil"

Los centros de primer ciclo de Educación Infantil (etapa de 0 a 3 años) pertenecientes a la red pública andaluza (titularidad pública y privada adherida) han cerrado este viernes 30 de julio sus puertas para dar por concluido el curso, sin duda, más difícil que recuerdan en el sector.

Así, a pesar de estar marcado por la pandemia y por la trágica desocupación de plazas, las escuelas infantiles han logrado concluir un ejercicio escolar sin grandes incidencias gracias, en su mayor parte, al buen hacer de las profesionales y el compromiso y comprensión de las familias. Sin embargo, muchos de estos centros tienen poco que celebrar, ya que siguen sufriendo los continuos retrasos en los pagos de la Junta de Andalucía.

El presidente de Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A), José Luis Victorio, ha reconocido la labor “de todos los profesionales que forman parte del sector educativo de 0 a 3 años que, de la mano de las familias, han superado con nota un curso que ha sido sumamente complicado para los centros, que han tenido que adaptarse sobre la marcha a muchas circunstancias, pero siempre ofreciendo lo mejor de ellos a los más pequeños”.

No obstante, “han sido los centros los que han tenido que poner de su bolsillo muchas de las medidas preventivas, ya que la Administración no nos dotaba de material específico para estas edades, donde no se debe usar gel hidroalcohólico y donde las mascarillas higiénicas que nos daban no eran del todo efectivas con un alumnado que no usa mascarilla por su corta edad”, ha explicado Victorio.

Sin lugar a dudas, la desocupación de plazas ha sido el otro gran caballo de batalla de las escuelas infantiles. “De media, existe una desocupación de plazas del 35% en un sector el que se cobra sólo por plaza ocupada y que lleva años arrastrando una caída brusca de la demanda, que ha hecho que muchas escuelas tengan que cerrar”, ha lamentado.

Victorio ha criticado que el curso acabe igual que empezó, “con retrasos en los pagos de la Junta de Andalucía a los centros, algunos ya desesperados ante la imposibilidad de hacer frente a las nóminas y otros gastos de funcionamiento”.

La encargada de abonar estas cantidades es la Consejería de Hacienda, tras quitar esta competencia a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), tras la desastrosa gestión de esta última en lo que concierne al primer ciclo de Educación Infantil.

No obstante, cada vez son más las escuelas infantiles que no encuentran solución a los impagos que sufren y a las reclamaciones que tienen pendientes por cantidades adeudadas por parte de la Administración. “APAE es la encargada de trasladar los datos a Hacienda y ésta de pagar, pues las escuelas siguen sirviendo de pelota de tenis entre unos y otros, mientras no logran cuadrar las cuentas para cerrar el curso”, ha expuesto Victorio.

Para CEI-A resulta muy “triste e injusto” que los centros de primer ciclo de Educación Infantil “tengan que seguir peleando con la Administración tras acabar un curso en el que han dado un ejemplo de compromiso con la educación y con las familias en Andalucía”, ha concluido el representante de la patronal.