Eonesia, la web cordobesa que revoluciona la enseñanza con la creación de mundos virtuales

Un grupo de emprendedores cordobeses han creado mundos virtuales donde la formación y la enseñanza prometen ser mucho más divertidos. Se trata de Eonesia, una herramienta digital que busca revolucionar el ámbito de la educación creando una forma de aprendizaje interactivo y personalizado a través de nuevas tecnologías como los entornos en 360º.

Este instrumento consiste en la creación de unos escenarios virtuales de forma gamificada, es decir, el alumno podrá atender una clase, repasar temarios o evaluar conocimientos mediante una experiencia inversiva en un entorno virtual en 3D.

"Siempre se ha comprobado que el cerebro humano aprende más cuando está jugando", así lo ha explicado el CEO de la empresa, Rafael Dorado. Por eso, para apoyar, estimular y motivar al estudiante, los conocimientos se adquieren a través de problemas interactivos, puzzles y enigmas.

El aburrimiento es una de las características más frecuentes entre el alumnado de hoy en día, según Dorado, quien asegura que "no hay un contenido nativo digital acorde al actual en el cual la interacción de los usuarios sea clave y los alumnos y alumnas sean protagonistas de su historia".

Los contenidos mayoritarios en los que Eonesia trabaja corresponden al modelo STEM, que es el acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Respecto a las etapas educativas, la empresa llega a alumnos de Secundaria, Bachillerato, FP y Universidad.

Otra de las características de esta novedosa plataforma es el almacenamiento y tratamiento de datos con el fin de estudiar los comportamientos de los usuarios. Aplicado al sector educativo, el docente conocerá los tiempos que tardan los alumnos en contestar, dónde se dan más fallos o qué refuerzos son necesarios implementar, "ahorramos mucho tiempo de formación", explica Dorado. Esta empresa cordobesa, que comenzó su andadura hace un año, ha trabajado también para adaptar el formato de este instrumento a cualquier tipo de soporte, es decir, con un archivo zip o rar, los propios usuarios pueden implementar este mundo virtual en la plataforma que escojan, desde un ordenador hasta un móvil, haciéndolo accesible a cualquier navegante. El contenido que se ofrece en la plataforma puede ser creado por los docentes o los propios creadores, quienes trabajan codo con codo con doctores de educación de las universidades de Córdoba, Sevilla y Madrid, que son los que validan que se cumplen los objetivos que marca la ley educativa y se dan las competencias acordes a cada curso y asignatura, tal y como explica el CEO. Además, Eonesia, no sólo está dirigido a la educación, si no también se ha implementado en el mundo de la empresa. En este sentido, la herramienta digital se utiliza para procesos de selección de personal, u onboarding, un nuevo concepto que trata de acelerar la incorporación del empleado a la empresa, de esta forma, el trabajador que se incorpore podrá conocer la cultura empresarial a golpe de clic. El marketing para el alzamiento de productos es una de las vertientes más aclamadas. Con esta herramienta, las empresas podrán captar datos de futuros compradores a través de la experiencia inversiva, donde se identifican patrones de conducta que permitirá obtener informes detallados, "todo ese big data que es tan valioso en este siglo XXI", reconoce Dorado. A pesar de su corta edad, la empresa cordobesa ya cuenta con proyectos a nivel nacional e internacional. "Estamos trabajando con El Salvador y Colombia", también han cerrado un proyecto de Erasmus+ para trabajar con diferentes universidades de Bulgaria, Turquía, Reino Unido y España. Y además, "estamos negociando un proyecto con Qatar".

El valor del emprendimiento

Estos jóvenes que han conformado Eonesia ya conocen el significado del emprendimiento. Su espíritu inquieto les llevó a crear Silicor Valley, la versión cordobesa de Silicon Valley, ese área de California sede de muchas compañías globales de tecnología. Desde Córdoba, los jóvenes crearon la comunidad emprendedora donde trabajan y conviven diferentes startups.

Eonesia nace de la "necesidad, de conocer bien el problema y de unificar el talento de dos de las empresas de Silicor Valley". Dorado, junto con Sergio Vegas, experto en gamificación, conformaban una empresa anterior (aún en funcionamiento) dedicada también al mundo de la formación, en concreto, de robótica educativa: Robokids. Debido a la pandemia, no quedó más remedio que reinventarse.

Junto con otro de los compañeros que trabajaba desde Silicor, Álvaro Linares, con su empresa 3DProject, "nos dimos cuenta que el trabajo que él hacía relativo a todos los ámbitos de 3D, realidad virtual, tours virtuales, infografías, podría dotar de lo mejor al mundo educativo de una herramienta distinta, sobre todo digital", recuerda Dorado.

Tras esta unión se hicieron varios proyectos piloto y después de un año de validación y testeo, nació Eonesia. Un poco después llegó Carlos Gallego, experto en producto. Y más tarde, Álvaro Espinar y Bernardo Moreno, que han sido los últimos en aumentar el equipo: "Nos dimos cuenta de que la empresa iba creciendo y teníamos que incorporar talento joven. Siempre apostamos por los jóvenes, porque pensamos que todo el mundo tiene que tener esa primera oportunidad para trabajar".

Ambos profesionales hicieron prácticas en Eonesia y después se han quedado como parte del equipo, por lo que muestran su satisfacción de poder contar con un empleo relacionado con sus estudios, ya que, como han comentado, "no había mucha oferta de oportunidades, el resto de compañeros se fueron de Córdoba".

Por último, los emprendedores, explican que este tipo de empresas "tienen más acogida fuera de la ciudad", por lo que habría que hacer mayor hincapié en fomentar la marca Córdoba, "yo también creo que muchas veces es por falta de información", afirma el CEO, quien asegura que "a veces se están comprando productos y proyectos a empresas de otra parte de España sin saber que la tecnología viene de Córdoba, donde estamos pagando un 20 o 30% más de los proyectos porque nos lo están vendiendo empresas potentes de otras ciudades, cuando en verdad el talento y la materia prima las está trayendo desde Córdoba".

Por ello, los emprendedores resaltan la importancia del respaldo institucional y afirman que "hay muchas ayudas para crear empresas, pero no para mantener las que ya existen; si creamos mucho y no cuidamos es imposible de mantener y que gire la rueda económica de Córdoba. Hay talento de sobra, pero hay que conseguir que no se vaya".