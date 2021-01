Enzo, el primer bebé del Reina Sofía de Córdoba de 2021

Apenas habían pasado treinta minutos desde que comenzara el año 2021 y Enzo nació en Córdoba. El pequeño ha sido el primer bebé en nacer en el Hospital Reina Sofía en este nuevo año a las 00:30. El bebé ha pesado 2.870 gramos al nacer.

Sus padres son David y Tomasa y es el primer hijo que tienen en común. David es de un pequeño municipio de Jaén y ella es de Ciudad Real, pero ambos viven en Córdoba donde "ha tenido que nacer" Enzo, según ha explicado el padre.

En plena pandemia, allá por marzo del año pasado Tomasa estuvo unos días "muy mal" y, según ha explicado, tuvo que llamar a Salud Responde porque pensaban que podía tener coronavirus.

Desde Salud Responde y con los síntomas que presentaba, le recomendaron que se hiciera la prueba del embarazo Todas sus dudas se disiparon cuando se la hizo al comprobar que el resultado dio positivo. Estaba esperando un niño en plena pandemia, lo que obligó a que se hiciera también la prueba del coronavirus, que en su caso dio negativo.

La mamá de Enzo ha reconocido que no ha tenido un buen embarazo, sobre todo, porque llegó justo cuando el Gobierno central declaró el primer estado de alarma y el confinamiento, lo que le obligó a estar durante aquellos meses sin poder salir de casa dada todas las restricciones impuestas para evitar los contagios. "Lo he llevado mal porque no hemos podido salir, ni disfrutar; hemos estado en casa cuidándonos", ha relatado la mamá primeriza.

Los primeros síntomas de que Enzo quería venir al mundo comenzaron en la madrugada del 31 de diciembre, tantos que la pareja no dudó en desplazarse hasta el Hospital Reina Sofía en plena noche dado el estado en el que se encontraba. Sin embargo, Tomasa aun no había roto aguas y regresaron a su casa por indicación del hospital.

Sin embargo, las molestias continuaron a lo largo de todo el último día del año hasta que sobre las 20:30 o las 21:00 decidieron volver al complejo hospitalario donde unas horas más tarde vendría al mundo Enzo, el primer bebé del año del Reina Sofía.

La pareja ahora solo espera que vaya todo bien "y que nos manden a casas para descansar", según ha indicado la madre.

Junto a Enzo, Alonso ha nacido en el Hospital QuirónSalud Córdoba, en su caso a las 04:40. Fuentes de este centro sanitario han informado a el Día que el pequeño ha pesado al nacer 3,200 y que ha sido por parto natural. Alonso es hijo de Elizabet y Antonio Jesús, vecinos de Fuente Palmera.

Sin embargo, ni Enzo ni Alonso han sido los primeros bebés en nacer en Andalucía, ya que ese privilegiado honor ha sido para una niña, llamada Chiara Luna, que ha venido al mundo en el Hospital Materno Infantil de Málaga, perteneciente al Hospital Regional, justo a las 00:00, con el sonido de las campanadas.

Tanto la recién nacida, que ha pesado 3.430 gramos y medido 52 centímetros, como la madre, se encuentran en buen estado. La pequeña es la segunda hija de la pareja, formada por una mujer checa y un padre italiano afincados en Málaga, y su alumbramiento ha sido por parto natural.

Muy cerca, a las 00:01, han nacido Oliver, segundo hijo de Rocío y Manuel, de 3.550 gramos de peso, en el Hospital Poniente de Almería; Pablo, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que ha pesado 3.030 gramos y medido 49 centímetros, y Candela, en el Hospital de Jerez, con 3.020 gramos de peso.

En Granada, el primer parto del año ha sido en Hospital Universitario Virgen de las Nieves a las 00:55. Se trata de una niña, Rocío, que ha pesado 2.490 gramos.

El primer bebé jiennense ha nacido en el hospital de Jaén, a la 1 de la mañana. La niña se llama Aura, y ha pesado 2.900 gramos y medido 50 centímetros.

Mientras, en Huelva, el primer bebé ha nacido a las 07:25 en el Hospital Juan Ramón Jiménez. Se llama Antonio Sebastián y ha pesado 3.990 gramos.

En Andalucía, en 2019, último año del que se disponen datos cerrados, el número de partos fue de 68.223, un 2,3% menos que en el año anterior.