José Luis Duval, presidente Aplico: "Las plataformas de venta 'online' son el gran adversario de las librerías"

A principios de verano, el responsable de la librería-papelería de Santa Rosa Boli-Lápiz, José Luis Duval, fue nombrado como nuevo presidente de la Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (Aplico), tras la jubilación de su anterior responsable, Hermenegilda Moreno (de la librería Títere). Desde entonces, Duval y su estrenado equipo se han puesto manos a la obra para cumplir nuevas iniciativas que acrecienten la economía del sector en un día a día donde los clientes tienden a comprar a golpe de clik o leer desde dispositivos digitales.

-Lleva pocos meses en la dirección de Aplico, ¿Qué ha encontrado y qué objetivos quiere alcanzar?

-Por ahora, somos una asociación pequeña, formada por unos 20 negocios, ya que con el tiempo las librerías y papelerías han ido cerrando y, los que resisten, lo último que quieren es pagar una cuota si no vas a montar stand en la Feria del Libro. Ahora, los socios son de Córdoba capital, pero nuestra intención es llegar a los pueblos. También queremos trabajar con bibliotecas, colegios, la Delegación de Cultura, fomentar eventos como el Día del Libro, campañas como la de Navidad y todo lo que sea eventos relacionados con nuestro ámbito, conseguir más socios e ir creciendo. Vamos a empezar poco a poco. Nos vamos a abrir redes sociales para tener más difusión y estamos intentando contactar con compañeros de la provincia para que se asocien.

-¿Cómo ve la red de librerías y papelerías de Córdoba? ¿Nacen nuevos negocios o se cierran más?

-Es complicado que nazcan negocios nuevos, aunque aquí en Santa Rosa ha llegado una papelería hace un año o así, pero no es algo general. La gente no se suele embarcar en un negocio como el nuestro, principalmente por los escasos márgenes de ganancias que tienen. Yo tengo la suerte de estar en uno de los comercios abiertos más fuertes de Córdoba, que es Santa Rosa; aquí estamos cinco o seis librerías en un mismo código postal, algo inusual. Por ejemplo, la antigua presidenta, Hermenegilda, se ha jubilado y se ha cerrado el negocio; es una pena porque era la única librería infantil en Córdoba especializada.

-¿Y cuál es el futuro del negocio?

-Para poder subsistir tienes que tener un poco de todo. Vivir solo del libro, de la prensa o el material escolar, no se puede. Yo espero que se mantenga al menos como estamos y que los vecinos sigan apostando con el comercio de cercanías, ya que más de la mitad de nuestra clientela es del barrio, gente que se porta muy bien con nosotros. Es complicado que vaya a más, pero tampoco creo que venga a menos. Seguiremos subsistiendo.

-El formato digital le está ganando terreno al papel. ¿Eso es una realidad?

-Sí, el libro está muy complicado por el formato digital y el tema de las tablets. La prensa igual y dentro de diez años no sé qué pasará. Los niños de ahora están más acostumbrados al formato digital, aunque también hay clubes que incentivan la lectura en papel, aunque no es lo mismo que hace unos años.

-¿Qué es lo que más perjudica a las librerías?

-Creo que las plataformas de venta online son nuestro gran adversario, incluso antes de las grandes superficies. Tienen precios con los que nosotros nunca vamos a poder competir, aunque las grandes superficies también. Pero hoy en día, la gente que está empezando a tener niños y que está todo el día trabajando, tiende a comprar por internet. Por eso muchos estamos creándonos también nuestra pagina web y facilitando la venta online. No es que podamos competir con los precios, pero por lo menos estamos ahí en el mercado de internet, ya que hay clientes fijos que si se van a vivir fuera pues pueden seguir comprando a la tienda de toda la vida.

-La Feria del Libro es una de las citas más importantes para el sector ¿Cómo ha ido este año?

-En comparación con los años anteriores ha sido muy bueno. Para nosotros, las librerías, es de los eventos más importantes porque nos juntamos todos una semana y además está muy consolidada en Córdoba, va por la 47 edición. Creo que es fundamental que se siga haciendo y a la hora de las ventas se nota. La gente compra libros y también hay unos descuentos que no se hacen el resto del año. Además, en ese momento la gente que le gusta leer va porque hay todo tipo de libros, géneros que normalmente en las librerías de los barrios no tenemos por tema de espacio sobre todo. Para los negocios es un evento que sirve un poco para hacer publicidad, que las familias conozcan las librerías que estamos en los barrios, ya que los vecinos nos conocen, pero la gente de fuera no.

-Se dice que en la pandemia el libro se reforzó mucho.

-El libro está de capa caída, aunque es verdad que en la pandemia, al tener más tiempo libre, se ha consumido más. Ha subido un poquito, pero no mucho. La gente que consumía en papel se ha dejado más dinero en el papel y la que consumía digital en los digitales, pero bueno, por lo menos nos ayudó a no pegar un batacazo.

-¿Cómo vivió la pandemia el sector?

-Muchas no hemos cerrado, porque el material escolar se consideraba bien de primera necesidad, y como los colegios mantenían sus cursos en plataformas digitales, los profesores seguían mandándoles tareas a los niños. Yo tenía una mesa en la puerta para que nadie entrase al local y todos los días se formaban colas. Personalmente, no he notado mucho la diferencia con las ventas de libros y materiales escolares, aunque también ha habido compañeros que no han podido mantenerse.

-Este año, Javier Luque -vicepresidente de Aplico- reclamaba más ayudas institucionales y la concejala de cultura, Marián Aguilar, mencionó un futuro convenio con Aplico, ¿Hay alguna novedad?

-Por ahora, que yo sepa no hay nada sobre la mesa. No sé si Javier o algún compañero conoce algo distinto. Pedimos ayudas a las distintas instituciones y que, por ejemplo, los libros que necesiten en bibliotecas como la municipal se los traigamos nosotros, no distribuidoras de fuera, para intentar que el dinero se quede aquí. También con los colegios se podría trabajar para que cada varios meses los niños tuvieran que leerse más libros de lectura. Eso nos ayudaría y se fomentaría el papel.

-¿Cuál es el perfil del comprador en Córdoba, se mantiene durante todo el año?

-Hay varios. Están los padres que quieren que los niños lean, la gente joven que le gusta el papel y compra; y luego está el lector de mediana edad que tiene costumbre, ha leído durante toda su vida y sigue comprando sus tres o cuatros ejemplares al mes. Durante el año, la época más fuerte es esta, septiembre y la vuelta al cole; luego Navidad, sin ninguna duda, y la Feria del Libro para los negocios que montan expositor. Antes la época de comuniones también era muy fuerte, pero ya no tanto.

-Estamos en una de esas épocas de más ventas, ¿Cómo va la vuelta al cole, las familias compran pese a la subida de precios?

-Los clientes que nos suelen comprar lo siguen haciendo y es raro que se te vaya el cliente de toda la vida. Tenga en cuenta que el niño que empieza con tres años tiene todo los cursos por delante. Este año es más cara y las familias lo notan, pero tienen que seguir comprando los materiales que necesita el alumno. El material manipulado, como los cuadernos o carpetas, todo lo que sea cartón, papel y el plástico, ha subido. Los distribuidores me han comentado que el aumento ha sido del 20%.

-Lleva una década en este comercio, ¿Cómo llegó hasta aquí?

-Yo soy electricista, con la crisis de 2008 me quedé parado y mi mujer (la escritora de novela romántica Marissa Cazpri) había estado trabajando en un librería-papelería. Conocía cómo funcionaba el negocio y entonces decidí dejar a un lado mi oficio y apostar por esto. Este local lo traspasaban entonces y fue cuando vimos la oportunidad. Al principio no sabíamos qué pasaría, pero ya vamos por diez años. Los dos primeros es inversión, pero después ya despegas; a día de hoy podemos decir que vivimos del negocio. Además, estamos en expectativas de ampliar el negocio y buscar un local más grande.