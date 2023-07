Enrique Santiago: "Es normal perder unas elecciones, pero no que con ellas acabemos perdiendo la democracia"

El secretario general del PCE y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago (Madrid, 1964) encabeza la candidatura de Sumar al Congreso por la provincia de Córdoba. En esta legislatura ha ejercido la portavocía adjunta de Unidas Podemos y la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, en el Ejecutivo. Ante la nueva cita electoral, el candidato asegura que la provincia necesita un proceso de reindustrialización que permita generar más riqueza y anima a los ciudadanos a acudir a las urnas para "no perder la democracia".

-¿Qué expectativas le está generando la campaña de cara al próximo 23-J?

-Esperamos que las propuestas de Sumar tengan buena acogida y buen resultado, son propuestas muy pegadas a la realidad para arreglar los problemas de las personas y que la gente viva mejor; además hemos acreditado que tenemos equipos capaces de sacar adelante propuestas como han pasado en la anterior legislatura. Constatamos que poco a poco la campaña va generando ilusión, va movilizando cada vez a más personas y cada acto ha tenido bastante participación; creo que en la provincia de Córdoba probablemente estamos haciendo la campaña más activa de todos las que hay en estos momentos.

-¿Por qué ha sido necesaria esta unión de las izquierdas en Sumar?

-Es evidente que para arreglar los graves problemas de esta sociedad, la gente común, la que no tiene grandes grupos económicos detrás, se tiene que unir. La fuerza de un pueblo es imbatible y es la única manera de que se imponga el interés general sobre intereses particulares. Yo creo que debería ser llamativo para todo el mundo a la hora de votar, el énfasis de PP y VOX a la hora de bajar impuestos a los grandes patrimonios, eso demuestran que trabajan para sectores privilegiados minoritarios, y frente a eso, cuando no tienes esas riquezas, si la gente se une, se podrán lograr mejoras, eso es la democracia. El día de una convocatoria electoral es cuando vale igual el voto de un empleado de comercio de barrio, que el mayor propietario de un banco de España.

-¿Y cómo valoran los datos del 28-M?

-Hubo una abstención elevada, porque al final las personas a las que les van peor las cosas, se desencantan, se desmotivan y piensan que nada va a cambiar, pero claro lo que estamos viendo ahora son las consecuencias de no haber ido a votar. Se están formando gobiernos de derecha y ultraderecha donde desaparecen Consejerías de Igualdad, se están recortando ayudas sociales, se están subiendo los salarios hasta un 40%, vuelve la censura, se limita la libertad cultural, quieren acabar con los derechos de las mujeres, de los colectivos LGTBI... Me imagino que hoy habrá mucha gente que no fue a votar pensado que debería haber ido a votar, o gente que votó por enfado a una opción de derechas y ya están arrepintiéndose.

-¿Por qué se le atribuye esa característica de abstinencia o hartazgo al votante de izquierdas?

-La gente que lo pasa peor, que como ve que tiene poco piensa que no tiene que defenderlo, porque quizás no se da cuenta que lo que se entiende como intocable, por ejemplo, la sanidad publica, pues no lo es tanto. Ya se está recortando, ahora mismo el 75% de los centros de atención primaria de Andalucía no abre por la tarde, te tienes que poner enfermo en horario de oficina. Nosotros apostamos por limitar las listas de espera o incrementar servicios como óptica, salud bucodental, pero todo eso se defiende yendo a las urnas no dejando de votar porque salga mal. La derecha va siempre a votar, tiene mucha conciencia, sabe que para preservar sus privilegios necesita votar.

-¿Qué medidas específicas necesita Córdoba?

-Córdoba necesita un proceso de reindustrialización y desarrollo que permita generar más riqueza de la que se está generando, atendiendo a los importantes recursos de la provincia, que tiene muchísimos tanto económicos, como de conocimiento de personas, pero sorprendentemente no hay una red de transportes en condiciones que sitúe a la provincia en el mapa de España y del mundo para poder producir y exportar.

-¿Cuáles son las primeras propuestas que implantarían en Córdoba y su provincia?

-La primera propuesta que tenemos es activar la red de ferrocarril desde Córdoba a Almorchón, la de Bobadilla, el eje ferroviario de Algeciras hasta Zaragoza que tiene que tener parada aquí en Córdoba, y queremos generar en El Higuerón un centro intermodal de conexiones por carretera y ferrocarril, la N-432 se tiene que acabar de desdoblar, se tienen que mejorar la red de carreteras. El otro día vimos un mapa de la provincia de Córdoba en la época de los romanos y resulta que estaba mejor comunicada por calzadas romanas que ahora mismo por carretera. Luego, la provincia de Córdoba tiene inmensas posibilidades de desarrollo para generar economía verde, que no genere emisiones de carbono.

-Yolanda Díaz podría convertirse en la primera mujer presidenta del Gobierno de España, ¿cree que aún quedan reticencias en este sentido?

-La sociedad española ha visto perfectamente como Yolanda Díaz ha sido capaz de sacar adelante cuatro subidas del Salario Mínimo Interprofesional a pesar del voto en contra del PP y VOX, y las reticencias del PSOE. Ella ha tenido la suficiente valentía, perseverancia y capacidad de forjar alianzas con los empresarios y los sindicatos para sacar adelante esas medidas. Desde luego, Yolanda Díaz está muy preparada para ser presidenta del Gobierno, la primera mujer, y España también debería estar preparada.

-¿Cómo se han tomado el adelanto de las elecciones, cree que ha sido una buena decisión?

-La democracia se ejerce cualquier día del año, y no es la primera vez que en España hay elecciones en julio, el propio señor Feijóo lo hizo en Galicia. Me sorprende que llevamos cuatro años que cada semana en el Congreso de los Diputados, la derecha pedía constantemente elecciones y cuando hay tampoco le gusta, la única explicación es la que todo el mundo sabe, el no por delante, no tienen programa, sólo es destruir, no construir. Nosotros queremos incidir en que todo el mundo tiene derecho a sus vacaciones, pero nuestra democracia tiene todas esas eventualidades previstas y tenemos un servicio público de correos excepcional, hacemos un llamamiento a que todo el mundo vaya a a pedir el voto -si no lo ha hecho ya- para poder cumplir con los dos compromisos: el votar e irse de vacaciones, que es algo compatible.

-¿Por qué hay que ir a votar el 23-J?

-Creemos que es una necesidad que vuelva a repetirse una mayoría progresista, una mayoría democrática. En democracia es normal perder elecciones, lo que no es normal es que por perder unas elecciones acabemos perdiendo la democracia y eso es lo que tenemos en riesgo. Hacemos un llamamiento a que todo el mundo reflexione, sabiendo que quizás podíamos haber hecho cosas mejor de las que se han hecho en este Gobierno, también nos habría gustado hacer muchísimas más cosas. Lo que necesitamos es más fuerza, si Sumar es la opción política con más peso dentro del panorama parlamentario, podemos multiplicar las leyes, las medidas que favorecen el bien común y arreglar problemas de la vida cotidiana. Sea cual sea el resultado, nuestro compromiso es claro, siempre vamos a estar trabajando para mejorar las condiciones de vida de las gentes más humildes, no trabajar por las grandes fortunas sino por el interés general de las mayorías sociales.