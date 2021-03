Eliminación de tatuajes: La técnica en Tebori Brows

La eliminación de tatuajes surge por arrepentimiento, un trabajo mal realizado o cualquier otro motivo que pueda llevarte a dudar sobre tus tatuajes corporales, micropigmentaciones o sobre esemicroblading que con tanta ilusión te realizaste unos años atrás.

Actualmente hay muchas clínicas que ofrecen la eliminación de tatuajes entre sus servicios. EnTebori Brows son pioneros en esta técnica, la realizan con y sin láser con procediminentos seguros y mínimamente invasivos. Si has decidido llevar a cabo la técnica, o simplemente informarte

¡Te lo contamos todo acerca del procedimiento!

La eliminación de tatuajes

Una técnica revolucionaria, que avanza a medida que pasa el tiempo ofreciendo técnicas cada vez más eficaces para esas personas que han decidido dejar atrás esos tatuajes que no les hacen sentir a gusto.

En Tebori Brows, para eliminar de un pigmento utilizamos un láser ND Yag Q- Switch.

La técnica de eliminación de tatuajes mediante láser consiste en la penetración del láser en la piel, calentando el pigmento que queremos eliminar.

El láser se sirve de luz pulsada, que va rompiendo poco a poco los diferentes pigmentos que forman nuestro tatuaje en micromoléculas más pequeñas, para posteriormente ser eliminadas de forma natural a través por nuestro sistema linfático.

Sabiendo como funciona la técnica, nos pueden surgir varias dudas ¿Funcionará esta técnica en mi tatuaje?

Está claro, que la técnica funcionará según las características propias del tatuaje, ya que por ejemplo la luz del láser no se absorbe de la misma manera todos los colores de tatuajes, ya que algunos tienden a repeler su luz. A continuación, responderemos las dudas más frecuentes.

Preguntas sobre la eliminación de tatuajes

Es muy probable que surjan dudas, ya que no es una técnica con resultados finales inmediatos. Requiere sesiones y constancia, dependiendo del tipo de tatuaje corporal, micropigmentación o microblading que quieras eliminar.

¿La eliminación de tatuajes funciona siempre?

Primeramente, antes de comenzar a informarte sobre la técnica, es importante conocer nuestro tatuaje, ya que la eliminación de tatuajes es más o menos efectiva dependiendo de los colores utilizados o el tipo de técnica.

Los colores más sencillos de eliminar son: negros, grises, rojos y azules. Pero no te preocupes, esto no significa que la técnica no funcione en otros colores, sino que probablemente se necesiten más sesiones.

Paralelamente, como en todo procedimiento, factores como la cantidad de tinta utilizada por el tatuador o la profundidad a la que el tatuaje se encuentre de la dermis, pueden ser otros motivos que intervengan en la eliminación de tatuajes.

Por lo tanto, es muy importante contar con expertos que te recomienden la mejor técnica según las características de tu tatuaje y de tu piel.

¿Por qué influye el color en la eliminación de tatuajes?

Como ya hemos visto, hay colores más complicados de eliminar, es el caso de colores como verdes o amarillos, que cabe la posibilidad de que no puedan eliminarse al 100%.

Por otro lado, en colores blancos y camuflajes realizados con color carne, desde Tebori Brows aconsejan el sistema de eliminación magnético de Tattoo Remoov88.

Esto se debe a que laluz del láser no se absorbe de la misma manera en todos los colores, ya que algunos, como los que comentamos, son más propensos a repeler dicha luz.

¿Es doloroso?

Generalmente la eliminación de tatuajes es un dolor soportable, se sienten golpes de calor y la brevedad del tratamiento lo hace muy llevadero.

En el caso de las micropigmentaciones, la eliminación se llevará con más facilidad gracias al tamaño del tatuaje, que hace la sesión rápida y totalmente soportable.

En el caso de los tatuajes corporales dependerá sobre todo de lo grande que sea el tatuaje y la cantidad de colores que lo compongan. Por lo tanto, no es una cuestión de dolor, ya que se soporta, sino de duración de la sesión.

¿Qué tatuajes son más sencillos de eliminar?

Definitivamente, la eliminación de tatuajes funciona mejor sobre los tatuajes pequeños y negros, ya que son estos los más sencillos de eliminar. Rápidamente podrás dejarlos atrás ¡Consulta en Tebori Brows las características de tu tatuaje para poder obtener una valoración aproximada!

Duración de la eliminación de tatuajes

Como ya hemos visto, es muy importante que consultes con especialistas que valoren tu tatuaje, ya que conocerlo te ayudará a valorar las mejores opciones.

La eliminación de tatuajes es un tratamiento que requiere de varias sesiones para conseguir resultados. Incluso en casos de tatuajes muy grandes y con colores, es posible se requiera dividir por secciones el propio tatuaje, para eliminarlo así en varias fases. Tienes que tener paciencia, ya que la eliminación de tatuajes es un tratamiento que merece la pena realizar.

En el caso de la eliminación de micropigmentaciones o microblading el resultado será más rápido y visible a corto plazo. Aquí te dejamos un vídeo de una de nuestras clientas para que compruebes la eficacia de nuestro tratamiento. Todos son seguros, mínimamente invasivos y avalados por la AEDV (Asociación Española de Dermatología y Venerología).

¿De que depende el número de sesiones?

Como ya llevamos comentando, son las características del propio tatuaje las que influirán en su eliminación. Por ello es necesario consultar con expertos para que lo valoren. ¡Contacta con Tebori Brows!

Factores que intervienen en la eliminación de tatuajes:

Antigüedad del tatuaje. Cuanto másantiguo sea el tatuaje, más complicado será sacarlo ¡Pero nunca imposible!

Cuanto másantiguo sea el tatuaje, más complicado será sacarlo ¡Pero nunca imposible! El método utilizado por el profesional que te haya tatuado . Ya comentamos anteriormente que la eliminación de tatuajes varía mucho en la técnica.Si se hizo mucha presión, el pigmento estará alojado en una capa más profunda y como consecuencia el proceso será más largo

. Ya comentamos anteriormente que la eliminación de tatuajes varía mucho en la técnica.Si se hizo mucha presión, el pigmento estará alojado en una capa más profunda y como consecuencia el proceso será más largo El tipo de pigmento utilizado.Actualmente los materiales son más naturales y tienen una calidad mayor, pero probablemente los tatuajes o micropigmentaciones más antiguas lleven fórmulas con más metales pesados en su composición. En este caso, puede que algunos tatuajes no puedan eliminarse al 100%.

Curación

Todo procedimiento requiere de un proceso de curación para garantizar un buen resultado final. La curación de ambos métodos de eliminación de tatuajes, tanto de láser como de nuestro sistema de eliminación Magnética es de mínimo 3 semanas.

Después de la realización del láser podrá aparecer una fina apostilla o incluso una pequeña ampolla, pero no es algo preocupante ¡Es completamente normal! Simplemente deberás aplicarte una pomada y seguir las recomendaciones que te mencionen en el centro.

Es una curación que no entorpecerá tu rutina diaria, y dependiendo del tatuaje tendrás que esperar unas tres semanas para ver resultados finales en el caso de los tatuajes más profundos. Los pigmentos más superficiales se eliminan instantáneamente, por lo que podrás apreciar el resultado de la eliminación de tauajes de inmediato.