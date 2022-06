Elecciones Andalucía: Juan Espadas asegura en Córdoba que "hay que parar la destrucción controlada de la derechas"

El cabeza de lista del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha considerado que "hay que parar la destrucción controlada de la derechas, que no comparten un modelo de sociedad ni de igualdad de oportunidades del PSOE", ha considerado y ha añadido que Juanma Moreno "no se puede presentar como moderado" frente a quien "no comparte sus posiciones".

Espadas ha hecho estas declaraciones en un acto que ha comenzado con más de media hora de retraso, después de que el candidato socialista se diera un paseo por el Puente Romano de Córdoba y se tomara un café, al igual que hiciera ayer el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, arropado por los barones del PSOE, además de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la de Política Territorial, Isabel Roddríguez.

Y es evidente que el Patio Blanco del Palacio de Congresos de la calle Torrijos se ha quedado pequeño, porque meter a tantos representantes y dirigentes del PSOE en un espacio tan pequeño ha sido eficaz para dejar ver el "llenazo" de Juan Espadas en la capital cordobesa. Tan escaso de sitio que los medios de comunicación han tenido que sentarse de aquella manera tras buscar sillas donde no ni siquiera había.

Para su llegada, además, dirigentes socialistas le han hecho una especie de pasillo y, nada más acceder al centro del pequeño Patio Blanco han empezado los gritos de "!presidente, presidente!", que nunca faltan en este tipo de actos. Pero aún hay más, porque entre banderas del PSOE y de Andalucía, el acto ha comenzado con todos los tópicos de la región, una copla bailada e interpretada por Cristina y Mamen.

Ha sido Espadas quien pasadas dos horas desde que diera comienzo el acto ha tomado la palabra y asegurado que "estamos haciendo un campañón y lo estamos dando todo, dejándonos incluso el hígado".

"No sé si es una master class o qué tipo de eventos se puede permitir estos siete ejemplos de gobiernos autonómicos", ha apuntado. No obstante, ni el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ni la de Navarra; María Chivite, han acudido a esta cita en Córdoba por estar de viaje.

El candidato socialista ha recordado que "tenemos cinco días, muy poco tiempo" de campaña y ha aludido a cómo se puso en marcha este proyecto, tras presentarse a la secretaría general para desbancar a Susana Díaz para unir al partido y estar fuertes". Esta, ha continuado, "era condición para decir que el PSOE va a volver a gobernar la Junta".

A lo largo de estos meses, ha continuado, "nos hemos dedicado a escuchar; no solo nos hacemos fotos vamos al territorio a trabajar por la gente, a plantear sus propuestas y luego defenderlas".

"La Constitución fue una gran oportunidad de recuperar el tiempo perdido de la derecha y la dictatura, que hizo una historia de subdesarrollo", ha expresado el que fuera alcalde de Sevilla, quien también ha anotado que la Carta Magna "también sirvió para poner a cada ciudadano en situación de igualdad de oportunidades ante su presente y futuro".

A su juicio, "esas son las políticas del PSOE que son capaces de cerrar brechas, de atender a los que más necesitan, de estar para defender lo público, que es aquello que garantiza que quien no tiene, tendrá las mismas oportunidades".

Ante una audiencia entregada, ha señalado también que "Andalucía necesita un programa de gobierno que no tiene porque la derecha no ha sido capaz de contar ni una sola propuesta para decir cuáles serían los proyectos transformadores después de la pandemia". "No se avanza destruyendo, Andalucía tiene que avanzar en los próximos años con la estrategia de recuperación económica y proteger la salud de los ciudadanos y asegurar su capacidad de suministro energético".

Isabel Ambrosio, la primera en intervenir

Ha sido la cabeza de lista del PSOE por Córdoba, Isabel Ambrosio, la encargada de abrir el acto y ha dado la bienvenida a los siete presidentes autonómicos socialistas de España y ha señalado que ese número se incrementará "con Juan Espadas".

"Para los socialistas nada es imposible, somos los que soñamos. Andalucía quería ser próspera porque ya era digna. El próximo 19 de junio vamos a dar un toque a todos los que no creyeron en nuestra tierra y nos lo pusieron difícil las derechas de siempre", ha vaticinado.

Ambrosio, que fue alcaldesa de Córdoba en el anterior mandato, ha anotado que "nadie nos ha regalado nada a lo largo de todos estos años, lo hemos ganado democráticamente". "Juan vamos a recuperar la alegría de esta tierra contigo y de la mano del PSOE porque somos lo que soñamos y no vamos a seguir viviendo esta pesadilla del Gobierno de Moreno, de políticas injustas, de recortes, de pérdidas de oportunidades y empobrecimiento", ha advertido.

Quien también ha tenido unas palabras ha sido la secretaria general del PSOE cordobés, Rafaela Crespín, quien ha tirado de guasa y ha asegurado que "ni la calor ni nada nos va a parar; no podemos morir aquí hoy". Y es que el bochorno y el calor en el interior del Patio Blanco del Palacio de Congresos ha ido aumentando a medida que el acto se alargaba.

Además de recordar a la audiencia socialista que "estamos en la tierra de Julio Romero de Torres, Luis de Góngora, Séneca, Maimónides, Fosforito, del Cordobés, en la tierra de la convivencia, la tierra a la que los socialistas les gusta defender".

Presidentes autonómicos del PSOE

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha sido la encargada de dar la voz a todos los barones socialistas y el primero de ellos ha sido Abrián Barbón, el presidente del Principado de Asturias, quien ha tomado la palabra y ha hecho varias reflexiones. Una de ellas sobre las encuestas publicadas, a las que literalmente ha mandado "a la porra", ya que los resultados no son buenos para los socialistas. Tras ello, Barbón ha centrado su intervención en el área industrial y ha señalado que "Andalucía necesita una apuesta por la reindustrialización".

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, por su parte, ha centrado su intervención en el ámbito educativo, si bien, no ha perdido la oportunidad de criticar la gestión del presidente popular de la Junta de Andalucía respecto a los fondos recibidos y no haberlos ejecutados. En el caso de la educación, ha recordado que en su Gobierno han decidido reducir el número de alumnos por aula, además de reivindicar la educación pública.

Francina Armengol, presidenta de las Islas Baleares, ha afirmado que "estamos en política para conseguir más igualdad, libertades, cohesión social, empleo de calidad y para que nuestros jóvenes tengan más esperanzas de futuro". A su juicio, "algunos presidentes hemos remado a favor de la ciudadanía y otros vinieron a ponerse de perfil y a criticar al Gobierno de España, que es lo que hizo Moreno".

Javier Lambán, presidente autonómico de Aragón, también se ha desplazado hasta Córdoba para mostrar su apoyo al candidato socialista y también ha tomado la palabra para abordar la cohesión territorial. No obstante, ha aludido al "sentimiento de pertenencia a este proyecto que es España, su Constitución de 1978 y también sentimiento de pertenencia a este gran partido que es el PSOE". "De estos dos sentimientos no hay lugar mejor que Andalucía para proclamarlos, Andalucía es España, ha insistido.

Concepción Andreu Rodríguez, presidenta de La Rioja, ha sido otra de las presidentas socialistas que ha estado en Córdoba para arropar a Juan Espadas, de quien ha asegurado que es "el mejor candidato" y ha enumerado las actuaciones que ha llevado a cabo en su gobierno en los últimos años en el ámbito de la sanidad.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. A su juicio, "lo que se discute el próximo domingo es si habrá un gobierno de la derecha de la derecha o un gobierno progresista con Juan Espadas". Además, ha recordado que Andalucía y la comunidad valenciana "tienen muchas cosas en común, además de arroz y las naranjas".

Para finalizar el turno de los barones socialistas ha sido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha indicado que "nada de todo lo importante que ha ocurrido en España en los últimos 40 años no hubiera ocurrido si los andaluces no hubieran apoyado las políticas progresistas".

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, también ha intervenido y ha señalado que se siente "hija de las políticas de Felipe González" y ha hecho referencia a las políticas de becas de los gobiernos socialistas. Además, ha hecho un llamamiento a la participación en los comicios andaluces y a aquellos que en 2018 no votaron, regresen porque, según ella, "Andalucía es socialista".

A su juicio, "han sido tres años de parálisis sin ruido en Andalucía", al tiempo que ha considerado que Juanma Moreno "ha estado muy escondido en la campaña electoral".