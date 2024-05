Elecciones en la Agrupación de Cofradías de Córdoba: fechas y plazos

La Agrupación de Cofradías de Córdoba arrancó este viernes un proceso electoral que acabará el martes 25 de junio con la designación de un nuevo presidente tras cumplirse los cuatro años de mandato de una Olga Caballero que no repetirá a la reelección como ya informó a la conclusión de la lluviosa Semana Santa de este año.

Tras anunciarse la convocatoria de elecciones este pasado jueves, la Agrupación de Cofradías informó que este viernes se constituyó una mesa electoral que estará presidida por Juan González Castro, que actuará como presidente; por Manuel Cuenca Sánchez, que lo hará como secretario; y por Alberto Villar Movellán, que será el vocal.

Esta convocatoria de la asamblea general extraordinaria de elecciones fue acordada por la junta de gobierno actual el pasado miércoles. La cita con los comicios de la Agrupación de Cofradías de Córdoba será el 25 de junio, cita que se celebrará en la sede del colectivo de hermandades a partir de las 20:45 en primera convocatoria y a las 21:00, en segunda.

Para la designación del nuevo presidente, ahora toca seguir los plazos necesarios que están marcados por los estatutos de la Agrupación de Cofradías de Córdoba. Por ello, tras la constitución de la mesa electoral, ahora llega el momento del plazo de presentación de candidaturas, que será de diez días y acabará el próximo lunes 20 de mayo.

Según indicó la Agrupación de Cofradías de Córdoba, el horario establecido para la presentación de candidaturas de la sede del colectivo de hermandades es de lunes a jueves de 09:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 y el viernes solo en horario de mañana. Transcurrido este plazo, la mesa electoral tendrá que pronunciarse. De hecho, admitirá o rechazará las peticiones recibidas. Para ello, habrá diez días que acabarán el jueves 30 de mayo.

Una vez tome una decisión la mesa electoral presidida por Juan González, los posibles candidatos que opten a suplir a Olga Caballero al frente de la Agrupación de Cofradías de Córdoba tienen hasta el martes 4 de junio para realizar cualquier tipo de reclamación. No todo quedará ahí porque luego habrá seis días más, hasta el lunes 10, para que se realicen las respuestas necesarias a estas demandas.

Tras sellarse todo estos pasos, el 25 de junio llegará la hora de la verdad. Será el día en que Córdoba conozca al nuevo presidente de la Agrupación de Cofradías de Córdoba, unas elecciones en las que solo tendrán derecho a participar en las deliberaciones y acuerdos los hermanos mayores de las hermandades agrupadas o en su ausencia, la persona que tenga atribuida tal representación en sus respectivos estatutos o reglas. Eso sí, solo habrá un representante por cada corporación.

Por otro lado, el desarrollo de las votaciones del 25 de junio se ajusta a unas reglas muy concretas y que están recogidas en los estatutos de las cofradías. La primera premisa es que la votación para elegir al presidente será siempre secreta. Además, se considerará electo el candidato que en primera votación obtenga la mayoría absoluta de los votos del censo total de hermandades y cofradías agrupadas.

Si en la primera votación ningún candidato quedase elegido, se procederá a una segunda votación, en la que será suficiente la obtención de la mayoría absoluta de los votos de las hermandades asistentes a la pertinente asamblea. Además, en caso de que en segunda votación ninguno de los candidatos resultase elegido -si concurren más de dos candidatos-, se procederá a una tercera votación entre los dos candidatos mas votados en la segunda ronda, exigiéndose igualmente la mayoría absoluta de los asistentes.

En todos los casos de empate que puedan producirse, se resolverá a favor del candidato de mayor edad. Posteriormente, la mesa electoral escrutará públicamente los votos emitidos y el secretario de la misma levantará el acta del desarrollo de la sesión y del resultado de la elección. Eso sí, de no existir candidato alguno a la elección, no constituirse válidamente la asamblea general de elecciones, no resultar elegido ninguno de los presentados o no ser confirmado por el obispo de la diócesis el candidato electo, continuará provisionalmente en sus funciones la junta de gobierno hasta la celebración de nueva asamblea de elecciones, que tendrá lugar en el plazo improrrogable de 60 días.

Una vez elegido el candidato, será propuesto al obispo de la diócesis a través del consiliario de la Agrupación en los ocho días siguientes, con el fin de ser confirmado en el cargo, si procede. En caso de confirmación, el nuevo presidente tendrá un plazo de 15 días para proponer a la autoridad diocesana los restantes miembros de la junta de gobierno para su aprobación.

El presidente y su junta de gobierno no podrán entrar en el ejercicio de sus funciones hasta que obtengan la confirmación del obispo de la diócesis. Una vez confirmados, será la hora de la posesión de sus cargos, produciéndose el cese simultáneo de la junta de gobierno encabeza por Olga Caballero, que se mantendrá en funciones hasta ese momento.

Por último, la toma de posesión del nuevo presidente se realizará en un acto público y solemne en la forma que se establezca reglamentariamente. Producido el cese de la junta directiva saliente y constituida la nueva, se levantará y firmará por las dos partes un acta de entrega de todos los bienes y documentos pertenecientes a la Agrupación.

Las elecciones empiezan ya su cuenta atrás para elegir a un nuevo candidato que releve a Olga Caballero, presente en la salida este jueves de la hermandad del Rocío de Córdoba. Además, la actual máxima dirigente de las cofradías cordobeses tienen por delante la procesión del Corpus, con el que cerrará su mandato al frente de las hermandades de la ciudad.