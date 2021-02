Educación justifica de nuevo el cierre de unidades en la bajada de la natalidad

"Cada curso se cierran unidades por el descenso notable de la natalidad". Así ha justificado el consejero de Educación, Javier Imbroda, la clausura de aulas ante la inminente apertura del proceso de escolarización del próximo curso, que comenzará el 1 de marzo. En la inauguración oficial del colegio Turruñuelos de Córdoba, Imbroda ha insistido en que la bajada en los nacimientos en los últimos años ha provocado el cierre de aulas.

"Esto pasaba también antes y siempre ha habido cierres de unidades. Su uso político es algo insólito", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que se trata de una medida que no se lleva cabo "por capricho político". "No podría pensar que antes querían desmantelar" el sistema pública", ha añadido.

El titular de Educación no ha podido avanzar ningún dato sobre el cierre de unidades en la provincia para el próximo curso y ha prolongado esa decisión "hasta septiembre, que es cuando se cierran las listas".

En el caso de la provincia de Córdoba, por ejemplo, está previsto el cierre del colegio rural Quercus ubicado en la aldea Venta del Charco, que ha generado el rechazo del Ayuntamiento de Cardeña y de las familias.

Concierto del Bachillerato

En su intervención, Imbroda también ha hecho referencia al concierto del ciclo de Bachillerato, un anuncio que hizo el nuevo Ejecutivo andaluz pero que no se ha llevado a cabo aún. Tras las críticas de la patronal de Escuelas Católicas ante el incumplimiento de ese acuerdo en mesa sectorial, el consejero de Educación se ha mostrado bastante crítico y ha reconocido que no sabe por qué ahora "cambia de percepción" esta patronal de colegios concertados.

No obstante, ha reconocido que "se habló de ello e invité a que se hiciera una apuesta por las necesidades reales del sistema educativo. Se hizo la petición a que colaborasen y no sé qué ha sucedido después". Imbroda, además, ha señalado en varias ocasiones el hecho de que "por primera vez se ha abierto la posibilidad" de concertar el Bachillerato, aunque no ha concretado cuándo se podrá llevar a cabo.

Ante las críticas de la citada patronal, ha reiterado que "tenemos un diálogo permanente con las entidades y hay fluidez absoluta".

Colegio Turruñuelos

Imbroda ha hecho estas declaraciones durante la inauguración del colegio de Infantil y Primaria Turruñuelos, que se puso en marcha el pasado mes de septiembre después de años de demandas por parte de los vecinos de esta zona de la capital.

Este centro educativo ya funcionaba de manera administrativa desde hace cinco años, pero no contaba con un edificio propio. Hasta entonces, el alumnado recibía clases en las dependencias del colegio Califato.

Ahora, una vez que se ha construido el colegio cuenta este curso con 237 alumnos y 19 profesores. No obstante, la capacidad del centro -en cuya construcción se han invertido más de 4,1 millones de euros- es de 675 puestos escolares.

El centro escolar alberga tres líneas de Infantil y Primaria con 27 aulas polivalentes, además de un aula de educación especial, biblioteca, comedor, sala de usos múltiples, espacios administrativos, gimnasio, dos pistas deportivas, porches, zonas de juego y de aparcamientos.

La implantación de la edificación en la parcela se encuentra fuertemente marcada por la afección de los restos arqueológicos superficiales del Arrabal Islámico y el trazado del acueducto romano de Valdepuentes.

El consejero de Educación ha destacado que la apertura de este centro educativo "es un compromiso para Córdoba y da respuesta a la sociedad" y ha añadido que se une al instituto Miralbaida, que es "otra demanda histórica" de la capital y que se pondrá en marcha el próximo curso.

"Sin infraestructuras de calidad, difícilmente se impartiría una educación de calidad", ha defendido.

En su intervención, Imbroda ha hecho referencia a su intervención en el Parlamento de la semana pasada, donde expuso que en la provincia de Córdoba están programadas 103 obras, por un importe de 27,7 millones de euros, dentro del Plan de Infraestructuras Educativas. De ellas, ha continuado, 18 ya están en marcha y el resto en diferentes fases. "Se trata de actuaciones necesarias que corrobora la apuesta por la educación", ha agregado.

La inauguración del centro también ha contado con la asistencia del alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien ha recordado que la apertura el colegio Turruñuelos "es el ejemplo de una demanda real que no se cubría" y ahora es "imprescindible para este barrio y para el crecimiento de Córdoba". No en vano, este espacio se encuentra ubicado en una zona de expansión de la capital. "Cuando todos sumamos, los proyectos salen adelante", ha destacado.

Tras inaugurar este centro, Imbroda ha visitado las obras del futuro instituto Miralbaida, que tendrá capacidad para 530 alumnos.

El edificio dispondrá, en la zona docente de Secundaria Obligatoria, de 12 aulas polivalentes para este nivel educativo, un aula de música, dramatización y audiovisuales, un aula de educación especial con aseo adaptado, aula de educación plástica y visual, aula taller y laboratorio, además de 10 departamentos, biblioteca, gimnasio y vestuarios.

Para Bachillerato, por su parte, se construirán cuatro aulas polivalentes, dos laboratorios, aulas de dibujo y tecnología y aula de prácticas. Mientras, para ciclos formativos habrá un aula de 60 metros cuadrados y un aula taller de 120 metros cuadrados.