Ecologistas reclama dejar crecer la vegetación silvestre en las calles de Córdoba

Ecologistas en Acción Córdoba reclama un nuevo modelo de gestión para la vegetación silvestre y critica que la vegetación que nace espontáneamente en la ciudad "se esté eliminando de forma indiscriminada". Estos dos últimos años, argumentan, sobre todo durante la época de confinamiento, "se produjo un gran cambio en las ciudades, que se volvieron policromáticas gracias a la vegetación que había crecido en la vía pública, acerados, alcorques, tocones y solares, proporcionando una belleza escénica y una sensación de bienestar en la ciudadanía".

Sin embargo, con la "idea anticuada" de que la vegetación espontánea es sinónimo de insalubridad y descuido, "en estos días se está procediendo a eliminar dicha vegetación en diferentes calles de la ciudad, acabando con una riqueza biológica que, vista en su conjunto, formaba un pequeño pero muy agradable cinturón verde", afirman desde la organización.

Según la Agenda 2030, uno de los mayores retos de la urbanización es crear espacios urbanos sostenibles, entendiendo que el suelo "es uno de los elementos naturales más valiosos para nuestra propia supervivencia". Para conseguir esta “renaturalización de las ciudades”, Ecologistas en Acción asegura que "es necesario compensar el hecho de que durante décadas, las ciudades han sido construidas con elementos impermeables y sembradas de árboles ubicados de manera aislada".

Esta "renaturalización" podría realizarse tomando medidas como la creación y conservación de espacios verdes que permitan el cuidado de los recursos hídricos a través de la retención de agua y eviten la pérdida de suelo por escorrentía, explica la asociación. Además, los terrenos baldíos y los alcorques, junto con parques y huertos urbanos, "son una oportunidad para dejar crecer la vegetación y favorecer la biodiversidad de insectos y aves que se alimentan de éstos".

"Esto no implica que el tratamiento de las hierbas silvestre no sea necesario, ya que se entiende que hay que proteger nuestro patrimonio cultural, como son los monumentos históricos de la ciudad, pero estos cuidados no justifican que se generalice el ataque a este tipo de flora de forma indiscriminada", expresan.

Cabe matizar que Ecologistas en Acción propone mantener y respetar la vegetación silvestre en los alcorques y arriates durante los meses de primavera (periodo de germinación, crecimiento y reproducción), hasta principios del periodo estival, para después -una vez agostadas las plantas- realizar una limpieza con desbrozadora -nunca con herbicidas- , retirando la vegetación seca acumulada y respetando el depósito natural de semillas silvestres, hasta el inicio de un nuevo ciclo de vida.

Para lograr un desarrollo sostenible urbano y que Córdoba se transforme en una ciudad capaz de resistir los rigores climáticos que se avecinan, "se deben tomar medidas que disminuyan el efecto del aumento de las temperaturas y de los desequilibrios ambientales producidos por los seres humanos, incrementen la biodiversidad y aumenten la calidad de vida de la población", por lo que Ecologistas en Acción espera "que se imponga un nuevo modelo de gestión de las hierbas silvestres que no se base en su simple eliminación".