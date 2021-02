Ecologistas en Acción pide dejar de fumigar calles y espacios públicos al no tener efecto contra el covid-19

Ecologistas en Acción reclama a las administraciones locales que dejen de fumigar calles y espacios públicos abiertos porque no tiene ningún efecto contra el covid-19 y además "es contraproducente". La organización señala que la pulverización de desinfectantes, incluso al aire libre, puede ser nociva para la salud de las personas y causar irritación o daños en los ojos, las vías respiratorias o la piel. Además, la aplicación de grandes cantidades de desinfectante al medio ambiente tiene "consecuencias nocivas para la naturación (naturaleza) urbana y contamina el agua".

Ecologistas asevera que muchos ayuntamientos continúan gastando recursos en fumigar las calles de sus municipios cuando, ya en mayo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecía que "no se recomienda fumigar ni rociar a gran escala los espacios abiertos, como las calles y los mercados, con el fin de destruir el virus del covid-19 u otros agentes patógenos".

"Las calles y aceras no se consideran reservorios de la infección por el virus del covid-19", por lo que la pulverización de desinfectantes "no es eficaz, ya que la suciedad y los detritos, por ejemplo, desactivan el desinfectante y no es posible limpiar a mano esos espacios para eliminar toda la materia orgánica", según dice la OMS.

Además, como indica Ecologistas, "hoy en día hay consenso científico sobre el contagio por contacto con superficies, que es considerado poco relevante; y se cree que la forma principal de contagio es por el aire, en concreto por aerosoles". En este sentido, el uso de la mascarilla y la ventilación de interiores parecen las medidas más recomendables para evitar el contagio, agrega la organización.

Sin embargo, los efectos negativos de estas desinfecciones para el combate de la pandemia "podrían ser mucho peores". Como señala la propia OMS, "los desinfectantes (hipoclorito de sodio) pueden ser nocivos para la salud de las personas y producirles irritaciones". Es por ello que Ecologistas en Acción considera que "gastar recursos económicos de los ayuntamientos en estas desinfecciones no parece adecuado".

Además, la aplicación de grandes cantidades de desinfectante al medio ambiente "tiene consecuencias nocivas para la naturación urbana y contamina el agua; y, como la salud humana está ligada a la salud ambiental, los efectos negativos de las fumigaciones se retroalimentan". Por ello, desde Ecologistas en Acción piden que "se desista de esta práctica inútil y perjudicial".