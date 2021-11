Ecologistas en Acción en Córdoba denuncia irregularidades urbanísticas en el Castillo del Maimón

Ecologistas en Acción-Córdoba ha denunciado de nuevo ante la Gerencia Municipal de Urbanismo a los propietarios de la finca colindante al barrio Naranjo conocida como Castillo del Maimón.

La organización ecologista ha explicado que estos propietarios "se han caracterizado por no cumplir, en los últimos tiempos, con sus obligaciones legales intentando convertir, por la vía de los hechos, unos terrenos no urbanizables en un gran complejo hostelero". Para ello, ha continuado, "no han tenido reparos en intentar usurpar caminos, sobrexplotar el acuífero que nutre La Palomera o, en esta ocasión, proseguir con la construcción de una serie de infraestructuras destinadas, en un futuro, a funciones de hospedaje".

Desde Ecologistas en Acción han señalado también que en esta ocasión, en los terrenos conocidos como Maimón o Castillo Maimón, junto al barrio del Naranjo, "se están realizando una serie de obras y actividades, presuntamente sin autorización administrativa que las autorice, que podrían contravenir la normativa de protección del suelo donde se asientan, por tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección".

En concreto, han continuado, "se ha realizado obras de urbanización consistentes en una pista o vial de acceso rodado pavimentado e iluminado, así como la red de alcantarillado hasta un punto muy cercano a la red general que discurre por la calle Alhelí".

Ecologistas en Acción ha detallado que "las normas urbanísticas, cada vez menos exigentes, procuran la defensa del interés general y debieran evitar el destrozo de nuestro patrimonio natural". Por ello, ha solicitado a través de esta denuncia que se restituya la legalidad urbanística e insta al Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Córdoba, y a que incrementen la vigilancia para evitar desmanes como el denunciado.