Documentación necesaria para trabajar en España si no eres europeo

Para poder desempeñar una actividad laboral en España siendo extranjero/a es necesario contar con un permiso de trabajo, un NIE y conseguir una traducción jurada del contrato laboral

Hoy en día encontrar un trabajo no es tarea fácil, y más si se cuenta con alguna característica que puede ser objeto de discriminación. Tener una nacionalidad de un país no europeo es en muchas ocasiones un obstáculo que, aunque no signifique no encontrar empleo, sí aumenta el papeleo que acompaña a esta gestión. Para poder comenzar a trabajar es necesario tener un contrato de trabajo, contar con un NIE y la traducción jurada del contrato laboral. Por suerte, cada vez existen más empresas que ofrecen estos servicios, también a través de Internet.

Conseguir un traductor jurado a través de Internet

Si necesitas un traductor jurado en árabe, inglés o cualquier otro idioma, en esta web podrás conseguir una traducción jurada a precios muy competitivos y de forma rápida. Y es que tratar de encontrar a alguna persona profesional que pueda traducir de forma rápida puede resultar una odisea, sobre todo si hablamos de idiomas no europeos y que por lo tanto conoce menos gente en este país, como el árabe, el japonés, el chino, etc.

Por eso es una gran noticia que cada vez existan más páginas que proporcionan traducciones juradas a través de Internet. El proceso es sencillo y rápido, pues solo hay que enviar el contrato escaneado por email y este será devuelto traducido. Esto hace posible la entrega en un corto plazo de tiempo, algo muy necesario ya que normalmente son papeles que deben estar listos en pocos días para poder empezar a trabajar.

Obtener un permiso de trabajo

Tener un permiso de residencia y de trabajo en el país es fundamental para poder desempeñar cualquier actividad laboral de forma legal. Existen dos tipos de permisos dependiendo del tipo de actividad que se vaya a realizar: por cuenta propia y por cuenta ajena. En la primera opción, es la persona trabajadora quien debe gestionar toda la burocracia, mientras que en la segunda es el empresario o la empresaria contratante quien se encarga.

Para acompañar en este proceso, que puede resultar caótico o estresante, existen también mecanismos públicos y ONGs que facilitan información y orientación a las personas extranjeras. Por otra parte, es importante informarse al detalle ya que hay algunas excepciones de ocupaciones laborales para las que no es necesario obtener un permiso de trabajo.

Tener un NIE y un número de la Seguridad Social

Cualquier persona extranjera, sea europea o no, debe contar con un NIE para poder trabajar. Este documento no es otra cosa que una especie de DNI para extranjeros/as, un número de indentificación que puede solicitarse una vez en el país o antes de llegar, en la oficina consular correspondiente. Por otra parte, es importante conocer el número de la Seguridad Social para poder recibir asistencia sanitaria. En este sentido, debemos informarnos de si nuestro país tiene o no un convenio bilateral con España, ya que en caso de tenerlo podríamos necesitar más o menos documentos para acudir al hospital o centro de salud.