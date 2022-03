El Consejo de Distrito Noroeste de Córdoba reivindica la construcción de un centro cívico

La presidenta del Consejo de Distrito Noroeste, Teresa Caballero, ha denunciado de nuevo la situación "injusta" que vive esta zona de la capital cordobesa y ha reclamado la construcción de un centro cívico en esta zona de la capital cordobesa.

"Estamos otra vez inmersos en un proceso de reivindicaciones por los incumplimientos del Reglamento de los centros cívicos municipales y del Reglamento de Juntas Municipales de Distrito", ha señalado y ha añadido que, a pesar de contar con más de 50.000 habitantes en el distrito "no tenemos un centro cívico que pueda emplearse libremente por el ciudadano, no tenemos una Biblioteca Municipal en condiciones y no hay participación ciudadana, solo se nos informa por medios audiovisuales o prensa escrita".

La reivindicación del Consejo de Distrito Noroeste ha tenido lugar en el solar en el que se ubicará el nuevo centro cívico en la calle Historiador Dozy, al lado de parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, ya que el actual centro cívico del Distrito Noroeste está situado en un local sin número de la calle Músico Tomas de Victoria, y no cumple la normativa del Reglamento de Centros Cívicos Municipales del año 2020, ya que el espacio es escaso para prestar los servicios que deben, según ha indicado.

La presidenta ha recordado que los centros cívicos son organismos municipales que dependen de la Junta Municipal de Distrito y que sirven para fomentar la participación ciudadana, la cultura y también para entrar en los terrenos sociales. Entre los servicios que prestan se encuentran actividades sociales y culturales, lucha contra la desigualdad, desconcentración administrativa de las distintas áreas y servicios. Y para cumplir estos servicios necesitan un personal de dirección, técnicos de participación ciudadana, técnicos en servicios sociales, en igualdad y una oficina de atención ciudadana.

A su juicio, a la falta de un centro cívico se añade el problema de que "los centros cívicos se están desmantelando de personal lo que impide que las funciones para las que están destinados no se puedan cumplir porque no se puede trabajar sin personal". Eso "nos lleva al Reglamento de Juntas Municipales de Distrito del año 2008, demasiado anticuado y que actualmente no se está cumpliendo, ya que nuestra Junta Municipal se reúne cada dos meses, y cuando se presenta algún proyecto la respuesta es tardía o demasiado ambigua, lo que lleva a no lograr ningún acuerdo o entendimiento", ha anotado.

Además, ha señalado que las consecuencias de no tener un espacio adecuado que funcione como centro cívico y del incumplimiento de estos reglamentos son: la escasa información y atención ciudadana, de apenas dos días a la semana, la insuficiencia de espacios para realizar todo tipo de actividades, la reprografia que se podría ofrecer al ciudadano con previo pago tampoco es eficiente debido a la escasez de materiales de papelería, la red telefónica es muy mala ocasionando problemas con la red wifi, que apenas funciona, el espacio actual tampoco fomenta la lectura de prensa.

Ademas, la presidenta ha reclamado un espacio adecuado para la Biblioteca Municipal del Distrito Noroeste, que actualmente se encuentra en la calle Francisco de Toledo porque "no se le puede ni debería llamar biblioteca a un lugar tan incómodo y pequeño".

"La delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba es una utopía que no se cumple nunca, y ya llevamos tres delegados en un solo gobierno", ha considerado y ha agregado que a esta situación "demencial" se une la desinformación a la ciudadanía, unos procesos demasiado largos y complejos para conseguir que se les escuche en Participación Ciudadana y la desinformación con el Consejo de Distrito.