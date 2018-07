Diésel: Un combustible en decadencia

"El problema no radica en el combustible, sino en la antigüedad"

Para Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, el Gobierno no debe centrarse en el tipo de combustible que se usa para reducir la contaminación "sino en la antigüedad del parque móvil español. El diésel actual no contamina tanto, sí lo hacen los coches que tienen más de diez años, ahí es donde debe actuarse", refirió Pérez, quien advirtió de que en 2025 el 62% de los turismos tendrán más de una década, "lo que constituye una fuente de contaminación bastante peligrosa. Este problema debe ser el núcleo principal de la lucha del Gobierno y para ello hace falta que se siente a hablar con el sector y acuerde un plan de movilidad que contribuya a rebajar dicha cifra", defendió concesionarios españoles de automoción. Para que la antigüedad del parque automovilístico se reduzca resulta imprescindible que se faciliten incentivos fiscales. "No olvidemos que el comprador sigue siendo mileurista y no cuenta con recursos suficientes para adquirir un nuevo coche", abundó Pérez, que aclaró que para que la compra de vehículos eléctricos se expanda también se necesitan infraestructuras. "La mayoría de las ciudades aún no están preparadas para recibir una alta demanda de coches eléctricos. Además, este tipo de vehículo es aún pequeño, tiene poca autonomía y resulta muy caro en las actuales circunstancias", aseveró el empresario.