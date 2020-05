Desescalada Córdoba: Los empresarios de Pozoblanco confían en el apoyo de la ciudadanía al comercio de cercanía

El primer día de la Fase 1 de la desescalada en la comarca de Los Pedroches ha estado cargado de mucha ilusión por parte de los pequeños establecimientos comerciales, que tenían ganas de abrir sus puertas a los clientes. En Pozoblanco, la lluvia que ha caído durante toda la mañana ha deslucido este primer día de desescalada, aunque en la calle se veía más gente de lo habitual y con la mayoría de los establecimientos abiertos. No así los bares y restaurantes, que aún no se han decidido a abrir, según comunicaba la pasada semana la Asociación de Hosteleros de Pozoblanco.

Desde la Asociación de Empresarios de la Comarca de Los Pedroches (Adeco) se veía este primer día con mucho optimismo, ya que la mayoría de los empresarios del pequeño comercio cumplen con los menos de 400 metros de amplitud en sus establecimientos para poder abrir al público. Si bien es cierto que muchos de ellos tienen todo el almacenaje de la temporada sin mostrar al coincidir con la declaración del estado de alarma, es en estas dos semanas cuando ven una oportunidad de lanzar su producto. Confían los empresarios en la sensibilización de la ciudadanía respecto al apoyo del comercio de cercanía, que además se va a ver reforzado por la campaña de concienciación que ha lanzado Adeco.

Aquellos establecimientos que aún no están abiertos es debido a que aún no han podido hacerse con todo el material de protección, según Adeco, ya que adquirir guantes es lo más difícil. Han recordado, a su vez, que ya se pidió al Ayuntamiento de Pozoblanco en semanas anteriores su reparto, que aún no se ha llevado a cabo. Así como las medidas de reactivación del consumo que se sugerían al Consistorio como una medida extraordinaria de ayuda a las familias y a los empresarios locales.

Más información Desescalada Córdoba: Los empresarios de Los Pedroches piden que se compre en la comarca

Si se ha repartido ya el material de protección a los empresarios locales en Villaralto, según anunciaba su Ayuntamiento. Mientras que en otras localidades de Los Pedroches como Villanueva de Córdoba y Belalcázar se abría la consulta y atención presencial en las dependencias municipales, sólo en los casos que se estime necesaria. En Añora, las gestiones administrativas se harán de formar presencial a partir del 14 de mayo.

Villanueva de Córdoba también ha anunciado este lunes la apertura de espacios municipales como el cementerio, la biblioteca, las instalaciones deportivas al aire libre, y la reanudación de las obras del PFEA. También Dos Torres abre desde hoy el cementerio y la biblioteca, mientras que en Cardeña se anunciaba que se reactivaba el servicio de recogida de muebles y enseres.

En cuanto a las actividades que se siguen organizando desde los Ayuntamientos a la población para que puedan hacerse en casa, destacan las tradiciones muñecas de San Isidro de Cardeña y Torrecampo, que se animan a que se realicen por los vecinos. En Belalcázar también quieren continuar con su “flores de Belalcázar” a través de los balcones de los vecinos. En Dos Torres, aprovechando que se puede realizar deporte al aire libre, para el Día Internacional de las Familias, se quiere celebrar el 15 de mayo la primera Gymkana Rural Familar, con diferentes pruebas en las inmediaciones de la localidad.