Descubre las persianas alicantinas

Llegas a casa, miras la fachada de tu hogar y hay algo que no te convence, no te gusta o no te hace sentir bien ¿Quieres saber una solución práctica, genial y de vanguardia? ¡Hoy te presento la persiana alicantina, tu próxima aliada para el verano!

Las persianas alicantinas baratas de Puntogar son geniales y todos sus distintos modelos comparten una característica en común, están fabricadas con materiales de alta calidad para que tu sólo tengas que preocuparte de la decoración y el estilo, la funcionalidad es cosa suya. Encontrarás distintaspersianas alicantinas de madera, de plástico o de PVC, en este artículo me centraré en que conozcas muy bien las características y peculiaridades de cada una, para que puedas escoger con toda la información en tu mano.

Para que entiendas la importancia y relevancia de las persianas alicantinas te contaré un poco como surgieron. Cómo su propio nombre indica proviene de las zonas costeras y montañosas de Alicante, en la Comunidad Valenciana. No es de extrañar que hace más de un siglo los alicantinos inventaron este tipo de persiana de exteriores, son geniales para diferentes climas, protegen de los factores externos causados por la meteorología, son muy resistentes y además estéticamente quedan maravillosas en nuestra fachada. Las zonas de montaña y de playa son quizás las que más sufren cambios drásticos: largas jornadas de sol, lluvias, viento… Es quizás por este razón por la que actualmente seguimos utilizando cortinas alicantinas de plástico, madera o PVC. Además debes saber que se pueden colocar en el marco exterior de las ventanas o puertas o en el interior para cerrar por completo y proteger tus ventanas y puertas.

Sé que ahora te estarás preguntando, y ¿Cómo puedo saber qué persiana alicantina me convienen más? Es cierto que cada material tiene unas características propias, así que a continuación te contaré un poco las peculiaridades de cada tipo de persianas alicantinas disponibles en Puntogar y podrás comparar con las necesidades de tu hogar y tus gustos para escoger las que más se adapten a tu estilo.

Persianas alicantinas de madera

Si te gusta lo tradicional, los estilos más rústicos o totalmente rompedores e innovadores en los que logras que elementos de distintos estilos decorativos convivan has llegado al lugar indicado. Quizás antes de este post pensabas que si comprabas unas persianas alicantinas de madera estarías anticuado y por eso te planteabas las de plástico o pvc, pero nada más lejos de la realidad. Las tendencias actuales del hogar nos remarcan la importancia de sentirnos a gusto con la naturaleza y con el medio exterior que nos rodea, por eso no es de extrañar que exista una predominancia muy fuerte de colores en tonos marrones, anaranjados y verdosos y cómo no de la madera como elemento perfecto para cualquier rincón de la casa.

Si dispones de un bonito balcón, terraza o espacio exterior disponible te aconsejo que crees tu propio espacio zen en el que pasar tu tiempo libre y desestresarte del mundo y lo puedes lograr con muy poco: una alfombrilla en forma de esterilla de bambú, un par de cojines anchos y gruesos junto a otros decorativos en tonos verdes y naranjas, una mesa improvisada con algún palet, plantas como el bambú que requieren poco mantenimiento, alguna buena luz para las noches más veraniegas y como no unas bonitas persianas alicantinas de madera ya sean naturales de color madera o en algún color fuerte como el verde o naranja para que todo este a juego.

Las persianas alicantinas baratas son muy sencillas de mantener, si el día de mañana sufren algún desperfecto siempre podrás lijarlas y pintarlas con pintura para madera de exterior, quedarán geniales y como nuevas.

Persianas alicantinas de pvc

Si lo que te gusta es la durabilidad y resistencia del producto y buscas unas persianas alicantinas online que te aguanten muchos años y económicas te recomiendo las de plástico o PVC. Además debes saber que serán mucho más ligeras que las de madera y te costará menos subir y bajar.

Las persianas alicantinas de pvc nos permiten hacer volar nuestra imaginación porque puedes escoger casi cualquier color que se te ocurra y esto genial porque podrás combinar con el resto de tu hogar o crear una fachada alegre y divertida. Si vives en una zona lluviosa te aconsejo este tipo de cortinas alicantinas online antes que las de madera porque son más resistentes, mientras que si vives en zonas con más aire te recomiendo las de madera porque al pesar más tienes menos riesgos de roturas.

Debes saber que mantener y limpiar tus persianas alicantinas de pvc será muy sencillo con algún producto multiusos las dejarás genial, además también son geniales para zonas de exterior con piscina o posibilidad de mojarse, no se deterioran con el agua ni con el paso del tiempo.

Como medir persianas alicantinas

Si te estás planteando comprar tus nuevas persianas alicantinas a medida y online lo primero que debes hacer es saber las medidas para insertarlas en la web y hacer ya tu pedido. Pero ¿Cómo medir las persianas alicantinas?

Existen tres procesos distintos dependiendo del resultado que buscamos, te cuento los tres casos para que tengas todas las posibilidades a tu alcance.

En primer lugar cuando quieras la persiana para separar dos zonas, sin puertas ni ventanas de por medio. Debes medir el ancho del hueco que quieras cerrar, siempre con un metro metálico porque es más exacto y quedarán mejor. Después mides el alto del hueco y le sumaremos 25 centímetros para darle holgura cuando la enrollamos. Siempre debes dejar entre 1,5 y 2 centímetros en la parte inferior para que no roce en el suelo, ya que de ser así se va a estropear fácilmente. Debes instalar los cáncamos entre 7 y 10 centímetros desde el extremo superior de la persiana para compensar el peso y enrollar con facilidad.

Si quieres cubrir la puerta o ventana totalmente debes medir el ancho de tu ventana. A esto le sumamos 10 centímetros para que en cada lateral sobresalgan 5 cm. Para la altura debes medir tu ventana a lo alto y sumarle 25 centímetros. Con esto, cuando enrolles tus persianas alicantinas al completo se quedará perfectamente ajustadas en el trozo de pared que hemos dejado de margen. Como en el caso anterior, debes dejar entre 1,5 y 2 centímetros en la parte inferior para que no roce,o bien con el suelo o con la base de la ventana. Por lo que respecta a los cáncamos debes instalarlos entre 7 y 10 centímetros desde el extremo superior.

¿Te gusta más que la persiana alicantina quede empotrada en la ventana o puerta? Vamos a medir el ancho de la ventana, por tres partes diferentes, para comprobar si existe desnivel. Cuando tengamos las tres medidas, nos quedaremos con la distancia más estrecha. A esta le sumaremos también 2 cm para que en el resultado final sobre 1 cm en cada lado. Una vez tengamos esto, pasamos a medir la altura. En este caso, como queremos la persiana dentro del hueco, solo necesitaremos sumarle al resultado que hemos obtenido 2 cm, para que sobre en la parte superior 1 cm y puedan respirar los puntos de colgadura, y 1 cm en la parte inferior para que no roce la persiana en la base de la ventana.