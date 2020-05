Deporte y paseos tras casi 50 días de confinamiento en Córdoba

Había ganas y muchas en Córdoba después de casi 50 días de confinamiento por el coronavirus de salir a correr y hacer ejercicio. Es por ello que centenares de cordobeses han llenado las calles de la capital a primera hora de la mañana para salir a correr, caminar y aprovechar los primeros rayos de sol.

La zona de la Ribera, la avenida Vallellano, el Parque Cruz Conde o el Plan Renfe han sido testigo desde las 06:00 de este 2 de mayo del espíritu deportivo de los cordobeses y de las ansias de disfrutar de libertad, al menos, durante cuatro horas por la mañana, que es la franja establecida por el Gobierno central para poder practicar deporte, mientras los que prefieran por la tarde-noche tendrán su oportunidad de 20:00 a 23:00.

Entre los que han decidido salir a correr a primera hora de la mañana se encuentra Mercedes Gallego, una corredora veterana de Córdoba que a eso de las 07:30 ya iba de vuelta a su casa por la calle San Fernando, tras dar "tres vueltas corriendo a la Mezquita".

"He hecho tres maratones en el patio de mi casa estos días", ha señalado a el Día. Gallego, además, ha confesado que tenía muchas ganas de volver a correr en la calle y que, incluso, ha tenido que demorar, en cierta medida, la que ha sido su primera salida tras el confinamiento porque "a las 06:00 todavía era de noche y, por eso, he tenido que salir un poco más tarde de lo previsto".

Y, mientras Gallego ponía rumbo -corriendo- hacia su domicilio, otras muchas personas enfilaban el paso hacia la Ribera. Con mascarillas, con guantes y, sobre todo, manteniendo las distancias de seguridad, Carlos Muñoz, que también ha decidido salir a eso de las 07:30 para correr desde el Puente Romano. "Voy a empezar despacio porque después de tantos días no es bueno correr del tirón", ha relatado, mientras empezaba a hacer estiramientos y se lamentaba de no haberse puesto mascarilla. Ante ese "fallo", ha reconocido que "mañana, sí que me la pongo".

El primer turno de los corredores, entre ellos ciclistas y algún que otro patinador, se ha agotado a eso de las 10:00, justo cuando comenzaba el de las personas mayores de 70 años. Apenas transcurridos unos pocos segundos después de que el reloj marcara las diez en punto, Juan Luis Merino, de 75 años, y su mujer, Ana Toledo, de 73, han salido de su casa de la avenida del Aeropuerto.

Mientras que Ana sí que ha salido estos días a hacer la compra y tirar la basura, Juan Luis ha permanecido en su casa durante estos casi dos meses porque "soy población de riesgo al padecer del corazón", según ha explicado. "Estaba deseando salir de casa porque no he salido desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo", ha reiterado a este medio.

Como gran parte de la población de este grupo de edad, Juan Luis ha relatado que ha intentado pasar todo este tiempo de "la mejor manera que he podido: viendo la tele, internet y leyendo los periódicos". Padre de tres hijos y abuelo de tres nietos, ha señalado que echa de menos el contacto con todos, pero que durante el encierro lo ha suplido con las videollamadas. Eso si, ha aprovechado la salida para saludar desde el balcón a una de sus hijas.

Sin acabar la que ha sido su primera incursión en la calle, Juan Luis lo tiene claro y ha reconocido que espera "salir todos los días a partir de ahora".

Antonio Adame tiene 93 años y su mujer, Margarita Rodríguez cumple este domingo 93 años. Este matrimonio cordobés también ha salido a dar su más que merecido paseo, con sus preceptivas mascarillas, y ha dejado por unas horas su confinamiento. Quien se ha encargado de ayudar en este primer paseo de la desescalada en Córdoba ha sido una de sus hijas, Margarita Adame.

Los dos, ha apuntado, "tienen movilidad y su mente, a veces falla, pero no se les puede pedir más". "Los dos está bien físicamente, pero la pena es que no podemos estar todos los hermanos juntos", ha expuesto. Este matrimonio de nonagenarios ha pasado el confinamiento con sus cuidadoras, "siempre manteniendo las distancias de seguridad", ha destacado su hija, quien ha llegado a la casa de sus padres, en la calle Previsión, a eso de las 10:30. Antonio ha acudido a la cita con su andador y, en el momento, que se canse "se sentará en la sillita porque en los bancos no se puede", ha reconocido su hija.

"A mi padre le faltaba ponerse las zapatillas porque estaba deseando salir, a la calle", ha subrayado su hija mientras caminaba con ellos por la calle Previsión y con rumbo hacia la avenida Gran Vía Parque. "Les viene bien tomen el aire y, partir de ahora, van a salir todos los días porque el día que no salen es un retraso para ellos", ha afirmado.

El turno para las personas mayores de 75 años concluye justo al mediodía, cuando será el momento que los menores de 14 años puedan volver a salir a la calle hasta las 19:00, que es cuando podrán hacerlo de nuevo los mayores, pero en esta ocasión, solo una hora. A las 20:00, según las medidas establecidas por el Gobierno, los corredores o quien quiera practicar ejercicio físico tendrán una nueva oportunidad hasta las 23:00.