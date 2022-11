Cs apuesta por impulsar campañas contra el abandono animal y a favor de la adopción en Córdoba

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Córdoba presenta una moción en el Pleno del próximo jueves en la que insta tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía a impulsar campañas específicas de concienciación para el cuidado, responsabilidad y adopción animal.

Asimismo, también refleja que la Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) continúe realizando e impulsando desde el centro de Salud y Bienestar Animal (SBA) dichas campañas.

La portavoz del grupo municipal de Cs, Isabel Albás, ha indicado que aunque la concienciación sobre el bienestar animal ha ido al alza, como lo ha hecho el número de protectoras que pretenden dar a los animales la mejor vida posible, “todavía existe un denominador común, que es el abandono, el cual no ha cesado e incluso se encuentra en ascenso durante 2022 en nuestra ciudad”.

Según el SBA, en Córdoba la cifra de abandono animal no deja de elevarse año tras año, encontrándose el centro casi al 100% de capacidad, con una cifra que supera los 1.000 animales recogidos a fecha actual. “Queda mucho camino por recorrer y hay que incidir en una mayor conciencia y responsabilidad social, porque un animal no es un juguete que se regala en Navidad y luego se desecha cuando nos vamos de vacaciones y no sabemos dónde dejarlo”.

En la actualidad se abandonan en España una media de tres animales cada cinco minutos. Ello significa que hay 300.000 animales abandonados a su suerte, de los cuales 113.217 perros y gatos fueron recogidos el pasado año por protectoras de animales y centros municipales. “Pero el número de animales que llega a un centro de acogida es sólo un tercio de los que son abandonados, muriendo muchos de ellos de hambre o atropellados”, ha indicado Albás, quien ha insistido en la necesidad de impulsar campañas para el cuidado y la responsabilidad, así como para la adopción animal.