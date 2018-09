Cs aboga por una fundación público-privada para dirigir Medina Azahara

En este punto se centró el presidente de Cs para apuntar que ese turismo de calidad no pasa, ahora mismo, por sus mejores momentos. Con ello, Rivera declaró que "no nos podemos dormir en los laureles" y animó a "hacer reformas" para generar una economía "potente". En este sentido, sacó a colación los malos datos nacionales del desempleo y los vinculó con este desgaste del modelo turístico. "Nosotros queremos vincular el turismo a la cultura y una manera de hacerlo es defendiendo las inversiones y la presencia institucional en monumentos como éste [Medina Azahara]", insistió, y añadió que, de esta manera, "Córdoba y Andalucía se pueden beneficiar" como lo han hecho otros territorios que también cuentan con declaraciones de la Unesco. Rivera felicitó además a los cordobeses, andaluces "y en general a toda España" por la declaración.

La declaración de Medina Azahara como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco ha propiciado un despegue de las visitas al yacimiento. A este despunte de visitantes se sumó ayer el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, quien, junto al portavoz del partido en el Parlamento, Juan Marín, y la presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso, Marta Rivera, confesó la "ilusión" de ver "en persona" un monumento que es "una maravilla". La visita de Rivera a Medina Azahara se dio sólo un día después de que el propio Marín anunciara que rompía el pacto con el PSOE andaluz, un pacto que, de estar en peligro, hace tambalear el gobierno de Susana Díaz. Aún con ese clima político sobrevolando la visita de Rivera a Córdoba, el presidente de Cs habló de Medina Azahara y la manera de gestión que, para su partido, debe tener el yacimiento. Habló, en este caso, de una fundación público-privada que genere colaboración y donde "no se enfrenten las administraciones". Para Rivera, la clave está en que dichas administraciones "trabajen juntas" porque "un monumento como este merece unidad".

Sin presencia de David Dorado o José Luis Vilches junto a Rivera

En la visita del presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, al yacimiento arqueológico de Medina Azahara estuvieron presentes algunos compañeros del partido en Córdoba, como el diputado en el Congreso Marcial Gómez o el candidato a liderar las listas electorales autonómicas Francisco Carrillo. Sin embargo, a quien no se vio por el yacimiento durante la visita de Rivera fue a los representantes municipales de la formación naranja, David Dorado -portavoz en el Ayuntamiento- y José Luis Vilches -en la Diputación-. Quizá estas ausencias se debieran a problemas de agenda, aunque lo cierto es que en estas visitas, los líderes políticos suelen estar arropados por sus compañeros. En estos momentos, la formación naranja está inmersa en un proceso para designar al que será su próximo candidato para las elecciones municipales, un proceso en el que Dorado no las tiene todas consigo y su ausencia ayer junto a Rivera lo confirma. De hecho, si finalmente el portavoz municipal acaba liderando la lista -de la que poco se sabe- será como última opción, no porque sea la apuesta del partido, según la puesta en escena que se hizo ayer.